Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tüm uyarılara uymamızı belirtti.

Aşı çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Belirli bir basamağa kadar bu virüs için aşıyı geliştirdiğini söyleyenler var; ama aşının en iyi ihtimalle önümüzdeki 9 ay ile 1 sene önceden geleceğini söylemek iyimserlik olur. O bakımdan şimdilik biz aşının önümüzdeki dönemde olmayacağını, hala esas korunmanın kişilerin bir araya gelmesinin engellenmesi olduğunu altını çizerek söylememiz gerekir."Kara, virüsün 60 derecede canlılığını yitirdiğini de belirtti.