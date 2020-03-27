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aşısı ne zaman bulunacak? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. tarih verdi

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. , tüm uyarılara uymamızı belirtti. Aşı çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Belirli bir basamağa kadar bu virüs için aşıyı geliştirdiğini söyleyenler var; ama aşının en iyi ihtimalle önümüzdeki 9 ay ile 1 sene önceden geleceğini söylemek iyimserlik olur.

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Aşı, bir yılı bulur

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, tüm uyarılara uymamızı belirtti.

Aşı çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: "Belirli bir basamağa kadar bu virüs için aşıyı geliştirdiğini söyleyenler var; ama aşının en iyi ihtimalle önümüzdeki 9 ay ile 1 sene önceden geleceğini söylemek iyimserlik olur. O bakımdan şimdilik biz aşının önümüzdeki dönemde olmayacağını, hala esas korunmanın kişilerin bir araya gelmesinin engellenmesi olduğunu altını çizerek söylememiz gerekir."Kara, virüsün 60 derecede canlılığını yitirdiğini de belirtti.

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