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Son dakika: , "Hayat eve sığar" paylaşımıyla evde kalmanın önemini hatırlattı

Son dakika haberine göre, , Twitter hesabından koronavirüsle mücadele kapsamında açıklama yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde evde kalmanın önemine işaret etti.

  • Güncel
  • 22.03.2020 22:41
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 22:41
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Bakan Koca'dan mesaj: Hayat eve sığar

, 'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde evde kalmanın önemine işaret etti.

Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınından korunmada evde kalmanın önemine dikkat çekmek için "Hayat eve sığar" etiketli paylaşımda bulundu.

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