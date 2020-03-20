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Sağlık Bakanlığı online test nasıl yapılır? saglik.gov.tr adım adım ! Hastaneye gitmeden test yapın!

Sağlık Bakanlığı online test nasıl yapılır? saglik.gov.tr adresinden Koronavirüs testi yapmak isteyen vatandaşlar online sorusuna yanıt arıyor. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı hizmetle, hastaneye gitmeden ni kolaylıkla yapabilirsiniz. TC kimlik numarasıyla girilen girilen sitede yoğunluğu önlemek için bir vatandaşın bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor. Test sonucuna göre şüpheli durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi öneriliyor. İşte, nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

  • Sağlık
  • 20.03.2020 11:23
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  • Son Güncelleme: 22.03.2020 10:33
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs online test nasıl yapılır?

Koronavirüs online test nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı online koronavirüs testi için vatandaşlar araştırma yapıyor. koronaonlem.saglik.gov.tr adresinden yapılabilen evde koronavirüs testi ile hastanelerde yoğunluk oluşturmadan test yapabilir ve sağlık kuruluşuna gidip gitmeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Sitede, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı da bulunuyor. İşte, adım adım koronavirüs online test nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

KORONAVİRÜS ONLİNE TEST NASIL YAPILIR?

Testi yaptırmak için öncelikle TC kimlik numaranız, doğum tarihi ve baba adınızla giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sağlık durumunuzla ve yurtdışı temasınızla ilgili soruları yanıtlamanız gerekiyor.

ONLINE KORONA TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

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