Koronavirüs online test nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı online koronavirüs testi için vatandaşlar araştırma yapıyor. koronaonlem.saglik.gov.tr adresinden yapılabilen evde koronavirüs testi ile hastanelerde yoğunluk oluşturmadan test yapabilir ve sağlık kuruluşuna gidip gitmeyeceğinizi öğrenebilirsiniz. Sitede, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı da bulunuyor. İşte, adım adım koronavirüs online test nasıl yapılır sorusunun yanıtı!

KORONAVİRÜS ONLİNE TEST NASIL YAPILIR?

Testi yaptırmak için öncelikle TC kimlik numaranız, doğum tarihi ve baba adınızla giriş yapmanız gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra sağlık durumunuzla ve yurtdışı temasınızla ilgili soruları yanıtlamanız gerekiyor.

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