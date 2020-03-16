Son dakika: Koronavirüs aşısı bulundu mu? Uzman isimden canlı yayında açıkladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs hızla tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs salgınına karşı aşının bulunduğuna dair dünyanın farklı noktalarında haberler gelse de henüz aşısı bulunamadı. Peki koronavirüs aşısı neden bulunamıyor? Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları ne zaman tamamlanabilir? Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.





"AŞI BULUNAMAYABİLİR"

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı bulma sürecinin uzun sürdüğünü belirterek, "Bu süreçler yaklaşık bir yıl sürüyor. Bu hastalıktan kesinlikle bir aşı bulunacaktır diye bir garanti yok" ifadelerini kullandı.

