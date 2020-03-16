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Son dakika: Koronavirüs aşısı bulundu mu? Uzman isimden canlı yayında açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada 156 binden fazla kişi 'in Wuhan kentinde başlayan salgına yakalandı. Koronavirüs yayılmaya devam ederken birçok ülke aşı geliştirme çabasına girmiş durumda. ; koronavirüs aşısı neden bulunamıyor? Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları ne zaman tamamlanabilir? Prof. Dr. , A Haber canlı yayınına bağlanarak aşı çalışmaları hakkından detaylı ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Uzman Doktor Ceyhan, ilaç bulma çalışmalarının 1 yıla yakın sürdüğünü ve aşının kesinlikle bulunacağı gibi bir garantinin olmadığını söyledi. İşte uzman isimden çarpıcı açıklamalar.

  • Sağlık
  • 16.03.2020 14:48
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  • Son Güncelleme: 16.03.2020 14:52
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Koronavirüsün aşısı bulundu mu?

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs hızla tüm dünyayı etkisi altına aldı. Koronavirüs salgınına karşı aşının bulunduğuna dair dünyanın farklı noktalarında haberler gelse de henüz aşısı bulunamadı. koronavirüs aşısı neden bulunamıyor? Virüse karşı aşı ve ilaç çalışmaları ne zaman tamamlanabilir? Prof. Dr. , A Haber ekranlarında merak edilen soruları yanıtladı.

"AŞI BULUNAMAYABİLİR"
Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı bulma sürecinin uzun sürdüğünü belirterek, "Bu süreçler yaklaşık bir yıl sürüyor. Bu hastalıktan kesinlikle bir aşı bulunacaktır diye bir garanti yok" ifadelerini kullandı.

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