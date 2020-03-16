Korona hangi ilde var? Türkiye Corona (Korona) çıkan iller ve ilçeler!

Korona hangi ilde var? Corona (Korona) virüsü çıkan iller ve ilçeler hakkında vatandaşlar yoğun arama yapıyor. Yeni tip Koronavirüs vakaları her geçen gün artıyor. Ülkemizde şu ana kadar 18 vaka görüldüğü bildirildi. Avrupa ve Amerika ülkelerinden gelmiş kişilerle sayı yükselirken Korona hangi ilde var sorusuna yanıt aranıyor. 31 Aralık 2019'da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020'de etken daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni Coronavirus (koronavirüs) (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır.

KORONA HANGİ İLDE VAR?

Koronavirüsün hangi ilde görüldüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizde yer alacak.