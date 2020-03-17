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Son dakika: sı test edilmeye başlandı! kabusunun sonu mu?

Son dakika haberi... sı insanlı testlere başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde () geliştirilen aşı, 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı. Kovid-19'a karşı aşı denemesinin ilkinin bugün yapıldığını bildiren Trump, "Bu tarihte en hızlı geliştirilen aşılardan biri." dedi.

  • Sağlık
  • 17.03.2020 08:16
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  • Son Güncelleme: 17.03.2020 08:28
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ABD'nin Washington eyaletinde bugün klinik ortamda ilk aşı denemeleri başladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin AP'ye dayandırdığı habere göre, deney kapsamında aşı 4 kişi üzerinde test edilmeye başlandı.

Aşının ilk denendiği kişinin adı açıklanmazken, 43 yaşında iki çocuk annesi bir kişi olduğu ve testlerde yer alan kişilerin herhangi bir risk ile karşı karşıya olmadığı bilgisine yer verildi. Bilim insanları virüsün genetik kodlarının değiştirildiğini ve bu yüzden deneyde yer alan kişilerin corona virüse bağlı bir sağlık sorunu yaşamayacağı bilgisinin altını çiziyor.

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