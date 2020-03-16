Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 14 gün kuluçka süresinde rağmen bazı hastalarda virüsün 37 güne kadar yaşadığı tespit edildi.

Lancet isimli tıp dergisinde yayınlanan makaleye göre, salgının ne kadar ciddi olabileceğinin bir belirtisi olarak Çin'deki doktorlar, virüsün RNA'sının enfekte olup hayatta kalanlardan bazılarında 37 gün sonra bile yaşadığını tespit ettiler. Çin Tıp Bilimleri Akademisi, bu bulguların tedavi süresi boyunca hem hasta izolasyonu hem de rehberlik için önemli sonuçları olduğunu bildirdi. Uluslararası toplumda hala virüsün yayılmasını önlemek için kuluçka suresi 14 gündür. Ancak insanlar semptomlar kaybolduktan sonra da bünyelerinde virüs kalma ihtimali olduğundan istemeden de olsa karantina sonrasında virüsü çoğaltabilirler.

Çinli bilim adamları SARS hastalarının sadece üçte birinin 4 haftadan sonra virüsü solunum yollarında hala tuttuklarını tespit etmişlerdi. Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, geçen yılın sonundan bu zamana kadar yaklaşık 170 bin kişiye bulaştı ve 110'dan fazla ülkeye yayıldı.