Sağlık Bakanlığı Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Corona virüs testi ücretli mi? Soruları gündem olmaya devam ediyor. Corona belirtileri gösteren biri hastaneye gittiğinde burun ve boğaz örnekleri alınıyor. Örnek virüsün canlı kalmasını sağlayan bir yaşam ortamına yani "besi" ortamına alınıp labarotuvara gönderiliyor. Laboratuvarda, örnekte aradığımız RNA var mı yok mu diye bakılıyor. Peki vatandaşlar Sağlık Bakanlığının işaret ettiği belirtilere rastlarlarsa hangi hastanelere başvuracaklar? Sağlık Bakanlığı, yayınladığı liste ile Türkiye çapında 25 hastanede corona virüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri yayınladı. İşte o liste....

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