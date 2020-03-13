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hangileri? Liste açıklandı

listesini açıkladı. Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip koronavirüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Ülkemizde vaka sayısının ikiye yükselmesi üzerine Sağlık Bakanlığı bir liste yayınlayarak koronavirüs hastalarının başvurabileceği hastaneleri sayfamızda derledik.

  • Sağlık
  • 13.03.2020 11:49
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  • Son Güncelleme: 21.03.2020 02:38
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Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Liste açıklandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Sorusu oldukça revaçta... Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip corona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

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