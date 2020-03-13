Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Liste açıklandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs testi yapan hastaneler hangileri? Sorusu oldukça revaçta... Çin'in Vuhan şehrinden dünyaya yayılan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip corona virüs Türkiye'de de etkisini göstermeye başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün yaptığı açıklamayla, Türkiye'deki vaka sayısının ikiye yükseldiğini duyurdu.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ