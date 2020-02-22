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Son dakika: 'ın birçok eyaletinde koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi

Son dakika haberine göre, 'ın Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Gilan, Hemedan ve Kazvin eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.

  • Dünya
  • 22.02.2020 23:05
  •  - 
  • Son Güncelleme: 22.02.2020 23:05
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İran'da koronavirüs paniği! Eğitime ara verildi

'ın Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Gilan, Hemedan ve Kazvin eyaletlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitime ara verildi.

İran'da yeni tip koronavirüs vakasının ortaya çıkmasının ardından ülke yönetimi önlem almaya devam ediyor.

EĞİTİME ARA VERİLDİ
Tahran, Kum, Erdebil, Elburz, Merkezi, Hemedan, Kazvin ve Gilan eyalet yönetimlerinden yapılan açıklamada, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla ilk ve orta dereceli okullar, üniversiteler ve dini eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Bazı eyaletlerde 1 gün, bazılarında 2 gün, bazılarında ise 1 hafta boyunca eğitim yapılmayacağı ve bu sürelerin uzatılabileceği kaydedildi.

Ülkedeki tüm spor müsabakaları 10 güne kadar ertelendi, tüm sanatsal faaliyetler de iptal edildi.

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