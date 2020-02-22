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Son dakika: 'da nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Son dakika haberi... 'da nedeniyle 1 kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 5'e, vaka sayısı ise 28'e yükseldi. Bu haberin ardından İtalya'dan da ikinci ölüm haberi ajanslara düştü.

  • Dünya
  • 22.02.2020 12:11
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  • Son Güncelleme: 22.02.2020 12:26
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Peş peşe kötü haberler! İran ve İtalya'da...

'da 10 yeni korona virüs vakası tespit edilirken 1 kişi daha hayatını kaybetti. İran'da virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

TAHRAN 13. BÖLGE BELEDİYE BAŞKANINDA KORONA VİRÜS ŞÜPHESİ
İran'ın başkenti Tahran'da 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade'nin korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı İran devlet televizyonundan duyuruldu.

Tahran 13. bölge belediyesi halkla ilişkiler müdürü Kiyanuş Caferi ise Tasnim Haber ajansına verdiği röportajda 13. bölge belediye başkanının korona virüsüne yakalandığı iddialarına ilişkin,"Bu haber asla doğru değildir" açıklamasında bulundu.

Kiyanush Cafer'i Tahran 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade'nin 11 şubattan sonra akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Doktorlara göre, durumunu şu an iyi ve tedavisinden sonra da taburcu edilecek" dedi.

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