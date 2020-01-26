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Kahvaltı tartışmasında flaş gelişme! Tarım ve düğmeye bastı

ve , söylemleriyle vatandaşın kafasını karıştırdı. Tarım ve ise düğmeye bastı. Beslenme uzmanı olmayanların açıklama yapmalarını önleyecek yasa çalışması başlattı...

İşin 'Öz'ü değişecek
Tarım ve , kamuoyunda 'kanaat önderi' diye tabir edilen bazı kişilerin yaptığı açıklamaların üretimi ve sektörü sekteye uğratması nedeniyle harekete geçti. Ekranlarda sıklıkla boy gösteren ve 'et yemeyin', 'ekmek yemeyin', 'kahvaltı yapmayın' gibi ifadelerle sektörleri olumsuz etkileyen bu kişilere artık bilimsel dayanak zorunluluğu geleceği belirtildi.



ŞİKAYETLER DİNLENDİ...
Sektörden gelen şikayetleri gündemine taşıyan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, önceki gün konuyla alakalı olarak, "Birisi çıkıyor 'Koyun eti yiyin' diyor. Koyun etindeki tüketim artıyor. Diğer taraftan 'Tavuk eti yemeyin' diyor, bir hafta içerisinde bir endüstri etkileniyor ve tüketim yüzde 25 civarında düşüyor. Artık bilgi kirliliklerine karşı savaşıyoruz. Bunun için de bir yasa çıkarılacak. Önüne gelen 'Bunu yiyin, şunu yemeyin' diyemeyecek" dedi.


Barış ŞİMŞEK

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