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'ndan 'ün 'kahvaltı' çıkışına yanıt: Kahvaltı enerji verir, sabahları çorba için

Dünyaca ünlü cerrahı Prof. Dr. , "Kahvaltı yasaklansın" çıkışı yaptı. Bu açıklama, herkesin tepkisine yol açtı. Beslenme ve Başkanı Prof. Dr. , Öz'ün kahvaltı açıklamasının yanlış olduğunu vurguladı. Elmacıoğlu, "Tartışmaya bile gerek yok. Kahvaltı beyne enerji verir. Hatta mümkünse sabahları çorba içilmeli..." dedi.

Kahvaltımız çorba oldu!
Prof. Dr. Mehmet Öz: Kahvaltı yasaklansın" dedi. Meslektaşlarının tepkisini çekti. Her kesimden adeta dayak yedi.

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu: Tartışmaya bile gerek yok. Kahvaltı beyne enerji verir. Hatta mümkünse sabahları çorba içilmeli...


Dünyaca ünlü cerrahı Prof. Dr. , "Kahvaltı yasaklansın" çıkışı yaptı. Bu açıklama, herkesin tepkisine yol açtı. Beslenme ve Başkanı Prof. Dr. , Öz'ün kahvaltı açıklamasının yanlış olduğunu vurguladı.

SAKİNLEŞTİRİR
Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, "10-12 saatlik açlıktan sonra vücudun enerji almasını sağlayan ilk öğün kahvaltıdır. Kahvaltı yapmamak fiziksel ve zihinsel olarak sağlığımızı olumsuz etkiler. Kahvaltı, kan şekeri olarak bilinen glikozu sağlamak için önemli bir kaynaktır. Kısacası beyinin benzini glikozdur" dedi. Sabah kahvaltıda çorba içmeyi öneren Prof. Dr. Elmacıoğlu, şöyle devam etti: "Çorba besleyicidir ve ruhumuza iyi gelir. Motivasyonumuzu artırır. Bunun dışında kahvaltıda açık çay içilmeli. Pekmez yenmeli. 1-2 dilim tam tahıllı ekmek tüketilmeli."


"Kahvaltı yasaklanmalı" diyen Prof. Dr. Öz, Türk halkını şaşırttı.


Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu



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