Pankreasa sarımsak

Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, bağışıklığı güçlendirir. Kalp sağlığını korur ve kriz riskini azaltır. Pankreas kanserinden korur. Alzheimer riskini azaltır. tansiyonu düşürür. Kabızlığı bitirir. Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, bağışıklığı güçlendirir. Kalp sağlığını korur ve kriz riskini azaltır. Pankreas kanserinden korur. Alzheimer riskini azaltır. tansiyonu düşürür. Kabızlığı bitirir.
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