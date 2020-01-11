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a sarımsak

Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, bağışıklığı güçlendirir. Kalp sağlığını korur ve kriz riskini azaltır. inden korur. Alzheimer riskini azaltır. tansiyonu düşürür. Kabızlığı bitirir.

Pankreasa sarımsak
Güçlü bir antibiyotik olan sarımsak, bağışıklığı güçlendirir. Kalp sağlığını korur ve kriz riskini azaltır. Pankreas kanserinden korur. Alzheimer riskini azaltır. tansiyonu düşürür. Kabızlığı bitirir.

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