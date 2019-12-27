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  • 27.12.2019 11:16
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 11:16

'ın dönercileri kızdıran 'tavuk döner' açıklamasına savcılıktan takipsizlik!

Prof. Dr. ’ın dönercileri kızdıran “Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” sözleri gündemde yankı uyandırmıştı. Savcılık, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği’nin Canan Karatay hakkındaki suç duyurusuna açıklamalarının akademik bilgileri ışığında eleştiri mahiyetinde olduğunu belirterek dosyaya takipsizlik verdi.

'Tavuk döner' açıklamasına savcılıktan takipsizlik!

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES), Prof. Dr. 'ın "Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" sözlerine ilişkin suç duyurusunda bulundu. Karatay'ın açıklamasından sonra döner satışlarının yüzde 30 azaldığını belirten dernek başkanı Ramazan Bingöl, Karatay'ı "fiyatları etkilemekle" suçlamıştı. İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda "Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" demişti. Karatay'ın bu sözlerine gıda ve yemek sektörü temsilcilerinde tepkiler gelmeye başlamıştı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ve dernek yönetimi, Karatay'ın bu sözlerini savcılığa taşıdı. Dernek adına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığ'na suç duyurusunda bulunan Ramazan Bingöl, Karatay'ın TCK 237. maddesinde yer alan "fiyatları etkileme" suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

"SEKTÖRÜ HEDEF ALDIĞI KANAATİ İLE SUÇ DUYRUSUNDA BULUNDUK"
TURES Başkan yardımcısı Ahmet Küçük de "Tavuk dönercileri tahkir edici dönercilerin mesleki faaliyetlerini önleyici maddi zarara uğratıcı açıklamalarda bulunduğunu düşünüyorum. Beyanlarının hiç bir şekilde bilimsel temeli bulunmamaktadır. Basın yolu ile bütün halk nezdinde karşılık bulabileceğini bilerekten açıklamalar yapmıştır. Sektörü hedef aldığı kanaati ile bugün suç duyurusunda bulunduk" demişti.

SAVCILIK: 'GÖRÜŞ BİLDİRDİ SUÇ OLUŞMAZ'
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Canan Karatay'ın Kardiyoloji alanında uzman olduğu, yapmış olduğu röportajlar ve vermiş olduğu beyanların incelendiğinde piyasayı etkilemek ya da bir sektörü kötülemek amacıyla kastının olmadığı, kendi şahsi fikirlerini ve eleştirilerini sunduğu, kendi akademik bilgileri ışığında eleştiri mahiyetinde görüş bildirdiği anlaşıldığına yer verildi. Bu kapsamda yapılan şikâyete takipsizlik verilerek dosya kapandı.

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