

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yine gündem oldu. Prof. Dr. Karatay'ın, "Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" açıklaması yemek sektörünü isyan ettirdi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği , tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, bu açıklamadan sonra satışların yüzde 30 düştüğünü söyledi. Bingöl, " Türkiye 'de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye'de iş o hale geldi ki, bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor" dedi.Sosyal medyada binlerce kişi Prof. Dr. Karatay'a destek verirken, bazı esnaflar suçsuz yere zarar gördüklerini belirtti.