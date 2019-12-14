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Prof. Dr. 'midem bulanıyor' demişti! Dönercilerden Karatay'a suç duyurusu

Prof. Dr. ’ın “Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor” sözü mahkemeye taşındı. Tüm Restoranlar ve , Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.


İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. , yine gündem oldu. Prof. Dr. Karatay'ın, "Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor" açıklaması yemek sektörünü isyan ettirdi.




Tüm Restoranlar ve , tavuk döner satan büfelerin önünden geçerken midesinin bulandığını söyleyen Prof. Dr. Karatay hakkında suç duyurusunda bulundu.



BİZ DE MÜCADELE EDİYORUZ
Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Bingöl, bu açıklamadan sonra satışların yüzde 30 düştüğünü söyledi. Bingöl, "'de gerçekten kötü ürün yapan, insan sağlığıyla alakalı zararlı olan tüm ürünlere, tüm firmalara biz TÜRES olarak yıllardır karşıyız ve mücadele ediyoruz. Ama artık Türkiye'de iş o hale geldi ki, bir kişinin beyanatıyla ekonominin temel taşı olan milyonlarca insanın ekmek yediği sektöre etki edebiliyor" dedi.



SATIŞLAR YÜZDE 30 DÜŞTÜ
Sosyal medyada binlerce kişi Prof. Dr. Karatay'a destek verirken, bazı esnaflar suçsuz yere zarar gördüklerini belirtti.

RAMAZAN BİNGÖL

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