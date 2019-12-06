Canan Karatay'dan dönerlerdeki hile ile ilgili flaş açıklama: Hayvansal yağlar...
Günlük hayatta en çok tüketilen fast food ürünlerinin başında gelen dönerlerde akılalmaz hilelere başvurulduğu ortaya çıktı. Hayvansal yağların en kalitesiz olanlarının dönerlere takılarak insan sağlığının hiçe sayıldığı iddia edilirkeni konuyla ilgili olarak Prof. Dr. Canan Karatay da değerlendirmelerde bulundu.
"HAYVANSAL YAĞLAR TEHLİKELİ DEĞİLDİR"
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay dönerde çeşitli hilelerin olduğunu belirterek, "Anadolu'da bir laf vardır; Ucuz etin yahnisi olmaz. Onun için eğer bir şey ucuzsa mutlaka içerisinde katkı maddesi vardır. Dönerde ve hazır köftelerde soya ve katı yağlar çok fazla kullanılıyor.
Hayvansal yağlar tehlikeli değildir. Çünkü hayvansal yağlar, katı yağ değildir. İnsan vücudunda ve hayvan vücudunda katı yağ olmaz. Hayvansal yağ kullandıklarını sanmıyorum çünkü çok değerli bir yağdır. Ancak ucuz diye de bunların kullanılması doğru değil. Başından beri tavuk dönere karşıyım. Tavuk döner olan büfelerin önünden geçerken bile midem bulanıyor. Tavuk, zaten tavuk değil. Bildiğiniz bir yerden pahalı da olsa istediğiniz kadar döner yiyebilirsiniz" diye konuştu.
Dönerde gömlek yağı kullanılır. Bu asırlardır böyledir. Hayvanın derisinin üstünden çıkan yağdır. Maliyetten kaçmak için böbrek yağı dediğimiz hayvanın alt tarafından olan yağı alıyorlar. O yağ kalitesiz bir yağ. Normalde mezbahalarda çöpe atılan yağdır. O yağı sosluyorlar dönere takıyorlar" ifadelerini kullandı.