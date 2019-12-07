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Prof. Dr. , 5 TL’ye satılan dönerin çöp dedi, dönerciler destek verdi

Prof. Dr. , 5 TL’ye satılan dönerin çöp olduğunu söyledi. Dönerciler destek verdi. Karatay, "Döner ve hazır köftede soya ve katı yağ var. Tavuk dönerin ise önünden geçerken midem bulanıyor." dedi.

Çöpten mideye döner!
Prof. Dr. , 5 TL'ye satılan dönerin çöp olduğunu söyledi. Dönerciler destek verdi.

Karatay: Döner ve hazır köftede soya ve katı yağ var.



Tavuk dönerin ise önünden geçerken midem bulanıyor.

Yusuf Yaka: Canan hoca doğru söylüyor. Kasapların çöpe attığı böbrek yağını soslayıp dönere takıyorlar.

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