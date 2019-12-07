Prof. Dr. Canan Karatay, 5 TL'ye satılan dönerin çöp olduğunu söyledi. Dönerciler destek verdi.
Karatay: Döner ve hazır köftede soya ve katı yağ var.
Tavuk dönerin ise önünden geçerken midem bulanıyor.
Yusuf Yaka: Canan hoca doğru söylüyor. Kasapların çöpe attığı böbrek yağını soslayıp dönere takıyorlar.
Karatay: Döner ve hazır köftede soya ve katı yağ var.
Tavuk dönerin ise önünden geçerken midem bulanıyor.
Yusuf Yaka: Canan hoca doğru söylüyor. Kasapların çöpe attığı böbrek yağını soslayıp dönere takıyorlar.
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