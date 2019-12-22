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Prof. Dr. 'dan olay sözler! "Cahilliğe bağlıyorum"

Prof. Dr. , 'da şekerle ilgili sözlerini dikkate almayanlara şekerle ilgili sözlerini dikkate almayanlara şöyle seslendi: Cahilliğe bağlıyorum. Bütün dünya bunu konuşuyor. Suni, fabrikaya girmiş ürünler hakiki gıda değil. Bunlara damak tadı artırılsın diye her türlü şeker ekleniyor. Bunlar hakikaten temelde bütün çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımlarımızın sağlığını bozuyor.

Cahiller
Prof. Dr. , dün 'da okurlarıyla bir araya geldi. Şekerle ilgili sözlerini dikkate almayanlara şöyle seslendi: Cahilliğe bağlıyorum. Bütün dünya bunu konuşuyor. Suni, fabrikaya girmiş ürünler hakiki gıda değil. Bunlara damak tadı artırılsın diye her türlü şeker ekleniyor. Bunlar hakikaten temelde bütün çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımlarımızın sağlığını bozuyor. Doğal, işlenmemiş olan gıda rahatlıkla yenilebilir. Pakete girmiş hiçbir şeyi yemeyeceksiniz. Pakete girmiş sıvıyı da içmeyeceksiniz. Reklamı yapılan hiçbir yiyeceği yüz vermeyeceksiniz. Mesela bir kuzu çıkıp da 'Benim etim çok kıymetli, yiyin' diyemiyor.



Bursa Kebabı ile ilgili de konuşan Karatay, "Kebap yiyin; altındaki pideyi, yanındaki patatesi, pilavı yemeyin. Hakiki yoğurt ile beraber tüketin" dedi.

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