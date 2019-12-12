Takvim.com.tr olarak dün yayınladığımız bir haberimizde, bebek ürünleri satan dünyaca ünlü marka Aptamil 'in başlattığı cinsiyetsiz çocuk operasyonunu gündeme getirmiş, bebekleri bekleyen tehlikeye dikkat çekmiştik.Haberimizde, APTAMİL çatısı altında faaliyet gösteren şirketin, söz konusu kampanyasındasözlerine yer verdiğini belirterek LGBT sapkınlığının hedefinde şimdi de bebklerin olduğu konusunda uyarmıştık.Haberimiz üzerine Diriliş Postası, söz konusuoperasyonunda bir başka tehlikeye dikkat çekti.başlığı altında yer alan haberde, satılansorusu gündeme getirildi.Haberde, katkı maddelerinin cinsel gelişim açısından ciddi risk oluşturabileceği veDünyada en çok yiyecek ve içecek üreten firmalardan biri olan İsviçre 'deki Nestle, 1970 ve 1980 yılları arasında yürüttüğü bebek maması kampanyasında anne sütüyle rekabete girdi ve anne sütü yerine kendi bebek formülerini kullanmaya teşvik etmek için bedava ürün dağıttı. Bir süre sonra anneler bebek mamasına muhtaç kaldı ve emzirmeler azaldı.

SERMAYENİN ARKASINDA YAHUDİ ÜRETİCİ VAR!

Sektörde en büyük pay İsviçre firması olan Yahudi gıda üreticisi Osem Yatırımlarının %50.1'ine sahip ve 2000 yılının Aralık ayında İsrail'de Ar-Ge merkezi faaliyeti için milyonlarca dolar yatırım yaptı.



NETENYAHU'DAN ÖDÜL!

Dahası 1998 yılında Peter Brabeck-Letmathe Nestle adına Netanyahu'dan Jübile ödülünü almıştı. 1942'deki kuruluşundan bu yana, İsrail gıda endüstrisini güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmakta olan Osem, bir bütün olarak İsrail Devleti'nin hikayesi tarihinin sayfalarına yansıyor. Osem fabrikalarındaki üretim hatlarının coşkulu operasyonu İsrail Devleti'nin kurulmasından önce başladı ve 1950'lerin başındaki şiddetli kemer sıkma döneminde bile devam etti.