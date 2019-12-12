Takvim.com.tr olarak dün yayınladığımız bir haberimizde, bebek ürünleri satan dünyaca ünlü marka Aptamil'in başlattığı cinsiyetsiz çocuk operasyonunu gündeme getirmiş, bebekleri bekleyen tehlikeye dikkat çekmiştik.
"BEBEĞİNİZİ CİNSİYET KALIPLARINA SOKMAYIN"
Haberimizde, APTAMİL çatısı altında faaliyet gösteren şirketin, söz konusu kampanyasında "Renkler konusunda size sunulanların ötesini isteyerek bebeğinizi cinsiyet kalıplarına sokmamanın ilk adımlarını atabilirsiniz. Bebeğinizin ilk alışverişini yaparken size en çok sorulan soruların başında, 'Bebeğiniz kız mı, erkek mi?' sorusu gelir. Bu sorunun cevabının sizi mavi ya da pembe renklerle dolu iki ayrı yöne çekmesine izin vermeyin. Bebeğiniz rengarenk bir zihinle dünyaya gelecek. Onu kız ya da erkek rengi gibi kalıplara sokmayın ve kendi ışıltısını kaybetmemesini sağlayın. Bebeğiniz bu kalıpların dışında büyüdüğü zaman herkesin kendine özgü bir rengi yani karakteri olduğunun bilincinde olacaktır." sözlerine yer verdiğini belirterek LGBT sapkınlığının hedefinde şimdi de bebklerin olduğu konusunda uyarmıştık.
ÜRÜNLERDE DOĞAL CİNSİYET GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN MADDELER Mİ VAR?
Haberimiz üzerine Diriliş Postası, söz konusu "cinsiyetsizlik" operasyonunda bir başka tehlikeye dikkat çekti. "LGBT garantili mama" başlığı altında yer alan haberde, satılan bebek maması ve devam sütlerinde çocukların cinsel kimliklerinin doğal gelişimini engelleyen, baskılayan ya da bozarak engelleyen bir madde kullanılıp kullanmadığı sorusu gündeme getirildi.
DEVLET KONTROLÜ ŞART!
Haberde, katkı maddelerinin cinsel gelişim açısından ciddi risk oluşturabileceği ve devlet denetiminin şart olduğuna dikkat çekildi.
ANNE SÜTÜ YERİNE BEBEK MAMASI!
Dünyada en çok yiyecek ve içecek üreten firmalardan biri olan İsviçre'deki Nestle, 1970 ve 1980 yılları arasında yürüttüğü bebek maması kampanyasında anne sütüyle rekabete girdi ve anne sütü yerine kendi bebek formülerini kullanmaya teşvik etmek için bedava ürün dağıttı. Bir süre sonra anneler bebek mamasına muhtaç kaldı ve emzirmeler azaldı.
SERMAYENİN ARKASINDA YAHUDİ ÜRETİCİ VAR!
"BEBEĞİNİZİ CİNSİYET KALIPLARINA SOKMAYIN"
Haberimizde, APTAMİL çatısı altında faaliyet gösteren şirketin, söz konusu kampanyasında "Renkler konusunda size sunulanların ötesini isteyerek bebeğinizi cinsiyet kalıplarına sokmamanın ilk adımlarını atabilirsiniz. Bebeğinizin ilk alışverişini yaparken size en çok sorulan soruların başında, 'Bebeğiniz kız mı, erkek mi?' sorusu gelir. Bu sorunun cevabının sizi mavi ya da pembe renklerle dolu iki ayrı yöne çekmesine izin vermeyin. Bebeğiniz rengarenk bir zihinle dünyaya gelecek. Onu kız ya da erkek rengi gibi kalıplara sokmayın ve kendi ışıltısını kaybetmemesini sağlayın. Bebeğiniz bu kalıpların dışında büyüdüğü zaman herkesin kendine özgü bir rengi yani karakteri olduğunun bilincinde olacaktır." sözlerine yer verdiğini belirterek LGBT sapkınlığının hedefinde şimdi de bebklerin olduğu konusunda uyarmıştık.
ÜRÜNLERDE DOĞAL CİNSİYET GELİŞİMİNİ ENGELLEYEN MADDELER Mİ VAR?
Haberimiz üzerine Diriliş Postası, söz konusu "cinsiyetsizlik" operasyonunda bir başka tehlikeye dikkat çekti. "LGBT garantili mama" başlığı altında yer alan haberde, satılan bebek maması ve devam sütlerinde çocukların cinsel kimliklerinin doğal gelişimini engelleyen, baskılayan ya da bozarak engelleyen bir madde kullanılıp kullanmadığı sorusu gündeme getirildi.
DEVLET KONTROLÜ ŞART!
Haberde, katkı maddelerinin cinsel gelişim açısından ciddi risk oluşturabileceği ve devlet denetiminin şart olduğuna dikkat çekildi.
ANNE SÜTÜ YERİNE BEBEK MAMASI!
Dünyada en çok yiyecek ve içecek üreten firmalardan biri olan İsviçre'deki Nestle, 1970 ve 1980 yılları arasında yürüttüğü bebek maması kampanyasında anne sütüyle rekabete girdi ve anne sütü yerine kendi bebek formülerini kullanmaya teşvik etmek için bedava ürün dağıttı. Bir süre sonra anneler bebek mamasına muhtaç kaldı ve emzirmeler azaldı.
SERMAYENİN ARKASINDA YAHUDİ ÜRETİCİ VAR!
Sektörde en büyük pay İsviçre firması olan Yahudi gıda üreticisi Osem Yatırımlarının %50.1'ine sahip ve 2000 yılının Aralık ayında İsrail'de Ar-Ge merkezi faaliyeti için milyonlarca dolar yatırım yaptı.
NETENYAHU'DAN ÖDÜL!
Dahası 1998 yılında Peter Brabeck-Letmathe Nestle adına Netanyahu'dan Jübile ödülünü almıştı. 1942'deki kuruluşundan bu yana, İsrail gıda endüstrisini güçlendirmek ve geliştirmek için çalışmakta olan Osem, bir bütün olarak İsrail Devleti'nin hikayesi tarihinin sayfalarına yansıyor. Osem fabrikalarındaki üretim hatlarının coşkulu operasyonu İsrail Devleti'nin kurulmasından önce başladı ve 1950'lerin başındaki şiddetli kemer sıkma döneminde bile devam etti.
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