Ebru engelleri aştı! Hedefi akademisyen olmak

İLETIŞIM alanında yüksek lisans yapan serebral palsi (beyin felci) hastası İzmirli Ebru Beşer, kariyerine akademisyen olarak devam etmeyi hedefliyor. Erken dünyaya gelen Beşer, kuvöze alındıktan sonra oksijensiz kaldığı için yaşamını serebral palsi hastalığı ile sürdürmek zorunda kaldı. Ailesinin desteğiyle eğitimine devam eden Beşer, Yaşar Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nü tam burslu kazandı. Okuldan ikincilikle mezun olan Beşer, daha sonra yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Ailesinin sağlıklı şekilde büyümeleri ve iyi bir eğitim almaları için çok mücadele ettiğini vurgulayan Beşer, şunları kaydetti: "Bunun karşılığında çok çalıştık. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nden elde ettiğim ikincilik derecesinden sonra bir başka hedefime de ulaştım. Okumayı ve öğretmeyi çok seviyorum. Bu nedenle hedefim akademisyen olarak iş hayatına atılmak."





Ebru Beşer, başarısında ailesinin desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.