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Güçlü hafızanın sırrı az yemek! Fazla yemek yemek ’a davetiye çıkartıyor

Fazla yemek yemek, beyni yoruyor. Büyük porsiyonlar, ’a davetiye çıkartıyor! Dr. , “70 yaşından sonra herkes ne yediğine dikkat etsin” diyor...




Yaşın ilerlemesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Yapılan araştırmalar tüm dünyada nörolojik hastalıkların giderek arttığını gösteriyor. Alzheimer, Parkinson, demans ve felç, 60 yaşın üzerindeki insanları tehdit ediyor. Peki, kesin tedavisi bile olmayan bu hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Geçirdiği beyin felci sonrası yalnızca sağlıklı beslenerek rahatsızlıklarından kurtulan ABD'li Dr. Michelle Schoffro Cook, kendisi gibi hastalara umut oluyor.

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