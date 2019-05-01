ilerlemesiyle birlikte, hastalıklar kapıyı çalıyor. Yapılan araştırmalar tüm dünyada nörolojik hastalıkların giderek arttığını gösteriyor. Alzheimer, Parkinson, demans ve felç, 60 yaşın üzerindeki insanları tehdit ediyor. Peki, kesin tedavisi bile olmayan bu hastalıklardan korunmak için ne yapmak gerekiyor? Geçirdiği beyin felci sonrası yalnızca sağlıklı beslenerek rahatsızlıklarından kurtulankendisi gibi hastalara umut oluyor.