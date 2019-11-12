Günümüzde birçok kişinin en sık karşılaştığı sorunlardan biride saç dökülmesidir. Günlük hayatı olumsuz etkileyen, genellikle stresten kaynaklanan bu durumun nasıl geçeceğini ve neyin iyi geleceğini vatandaşlar merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Saç dökülmesine ne iyi gelir? Nasıl geçer? Evde doğal yöntemler! Yapılan araştırmalara göre, saçlarımız en çok Eylül ve Ekim aylarında dökülüyor. Bunun nedeni ise saçlarımızın Temmuz ayında telojen fazına girmesi. Eylül ayından yaklaşık 100 gün sonra yani Sonbahar'da da yeni saç yapımına başlayan dermalpapilla eski saç tellerinin dökülmesine vesile oluyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNE NE İYİ GELİR?

Demir eksikliği ve anemi saç dökülmelerinin en büyük sebeplerinden biridir. Demir içeren besinlerin daha sık tüketilmesiyle bu sorunun önüne geçilebilmektedir. Stres saç dökülmesinin bir diğer sebebidir. Uzun süre stres altında kaldıysanız, bir travma geçirdiyseniz 3-6 ay gibi bir süre sonra saçlarınızın hızla döküldüğünü fark edebilirsiniz. Tıp dünyası, günde ortalama 30-40 civarında saç telinin dökülmesini normal saymaktadır. Bundan fazlası saç dökülmesi olarak kabul edilmektedir. Saç dökülmesini doğal yöntemler ile azaltmak mümkündür.

EVDE DOĞAL YÖNTEMLER!

C vitamini açısından güçlü olan meyveler bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekle kalmaz, güneş, hava kirliliği gibi saça zarar veren etmenlerden de en az şekilde etkilenmemize yardımcı olur. Dolayısıyla C vitamini açısından zengin meyveleri tüketmek saç dökülmesine de iyi gelir. Zeytinyağı saç derisinde oluşan aşırı kuruluk nedeniyle zayıflayan saçları ve saç köklerini besler. Saçları yumuşatır ve doğal parlaklık verir. Dulavraotu yağı saç derisine uygulandığında saçların uzamasını teşvik ettiği ve saç derisini yumuşatarak kökleri beslediği bilinmektedir.

Çay ağacı yağı fazla yağı alır ve saçların aşırı yağlanmasını önler. Ayrıca saç derisini nemlendirerek kuruluğa neden olan mantar ve egzama gibi cilt hastalıklarının olumsuz etkilerini azaltır. E vitamini saçın doğal zaman örgüsünde uzaması için ihtiyaç duyulan vitaminlerin başında geliyor. Dolayısıyla E vitamini açısından zengin ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler saçların sağlığına kavuşması açısından oldukça faydalıdır. Kalsiyum ve protein içeren yoğurt saçların uzamasına ve saç köklerinin beslenmesine de yardımcı olur. Saç derisini toksinlerden temizleyen, saç derisine yakın bölgelerdeki kan dolaşımını artıran sarımsak bu özellikleriyle saç dökülmesine karşı savaşır ve yeni saçların çıkmasına yardımcı olur. Saç dokusunu ve saç köklerini güçlendiren sarımsağın bu özelliklerinden faydalanmak için onu çeşitli karışımlar içinde kullanarak saç derinize nüfuz etmesini sağlamalısınız. Bu açıdan sarımsağa benzeyen diğer bir besin ise soğan. Soğanda yer alan kükürt kafa derisindeki kan dolaşımını hızlandırır ve yeni saçların çıkması için gerekli olan kolajen üretimini artırır. Soğanı da tıpkı sarımsak gibi çeşitli karışımlar içinde kullanarak tüketmelisiniz.

SAÇLAR EN ÇOK NE ZAMAN DÖKÜLÜR?

Saçlarımızın üç yaşam evresi bulunur. Bu evreler:

Anajen: Bu dönem iki ile 6 yıl sürer. Saç bu dönemde aktif olarak uzar.

Katajen:Bu dönem bir ya da iki hafta sürer. Bu süreçte saçı ''yapan'' dermalpapilla hücresi kökten ayrılır. Bu kök, yeni anajen fazına girerken dökülecektir ancak bu dönemde dermalpapilla saçlı derinin altında kalır.

Telojen: Bu dönem iki ya da dört ay sürer. Bu süreçte saç ''hasat'' zamanı yaşar; uzamaz ancak incelmemiş ya da tamamıyla dökülmemiştir; sadece, tam anlamıyla dinleniyordur. Bu döngü tamamlandığında dermalpapilla hücresi tekrar saçlı derinin yüzeyine yaklaşarak eski telin dökülmesini, yeni bir saç telinin oluşarak anajen fazda uzamasını ve kaldığı yerden yaşam döngüsüne devam etmesini sağlar.

Yapılan araştırmalara göre, saçlarımız en çok Eylül ve Ekim aylarında dökülüyor

Bunun nedeni ise saçlarımızın Temmuz ayında telojen fazına girmesi. Eylül ayından yaklaşık 100 gün sonra yani Sonbahar'da da yeni saç yapımına başlayan dermalpapilla eski saç tellerinin dökülmesine vesile oluyor. Saçın telojen faza yazın ortasında girmesini ise bilim insanları bir kaç sebebe bağlıyor.

Yaz boyunca güneş saç evrimini hızlandırıyor ve yaz sonunda saçlarımızda hızlı yenilenme süreci başlıyor. Diğer bir sebep ise iklimin ve toprağın mevsimsel değişikliğe uğramasıylameyvelerdeki vitamin ve asit baz dengesi değiştiriyor. Vücut bu değişikliklere alışana kadar saça ihtiyacı olan Çinko vitamin ve bazı amino asitlerin eksikliğini yaşıyor.

Saçlarımıza her yıl Ağustos ayında vitamin mineral desteği verirsek sonbaharda dökülme daha minimal seyreder

Bu dönemsel dökülmenin ardından yeni saçlarımız uzamaya başlar.Bazı yoğun saç dökülmelerini sonbahardaki gibi alışılmış dökülmelere bağlayıp çok uzun zaman eski haline dönecek olmasını beklemek doğru bir karar değildir.

Özellikle kadınlarda hormonlar,tiroid yetmezlikleri, erkeklerde ki yoğun spor, ağır diyet durumları saçlar için ALARM durumu kabul edilerek ihmal edilmemeli ve saç konusunda uzman bir doktora danışılmalıdır.