Gereken değerin verilmediği dişler belirli bir zaman sonra daha büyük sorunlarla karşınıza çıkabilmektedir. Bu sorunlar çoğu zaman diş iltihabı ile sonuçlanabilmektedir. Birçok kişi diş apsesinin ne olduğunu araştırıyor. Peki, Diş iltihabı nasıl geçer? Diş apsesi nedir? Evde doğal yöntemler! Detaylar haberimizde...

DİŞ APSESİ NEDİR?

Diş apsesi, dişlerin veya diş etlerinin içinde oluşan bir irin birikimidir. Apse tipik olarak, genellikle dişin yumuşak hamurunda birikmiş olan bakteriyel bir enfeksiyondan gelir.

DİŞ İLTİHABI NASIL GEÇER?

Ağız ve diş temizliği önemlidir. Diş eti iltihabı nasıl geçer sorusunun ilk cevabı; günde iki kez yumuşak kıllı manuel diş fırçası ya da şarjlı fırçalarla diş temizliğinizi sağlamanızdır. Dişleri güçlendirmek ve bakterilerin yarattığı hasarı önlemek için diş eti iltihabı ve plak önleyici florür içeren diş macunu kullanmalısınız. Anti-bakteriyel ağız bakım suyu kullanın. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra kullanacağınız ağız bakım suyu; plak, diş eti iltihabı ve ağız kokusu önlemeye yardımcı olur. Günde en az bir kez diş ipi kullanın. Çok önemli gibi gelmese de diş ipi diş aralarındaki yemek artığı ve plağı çıkarmak için önemlidir. Plak ve tartarları ortadan kaldırarak diş etindeki tahrişi önleyebilir ve düzenli olarak yılda bir kez diş temizliği yaptırabilirsiniz. Diş eti iltihabını geçirmek için yavaş salınımlı antiseptik tabletler ve antiseptik gargaralar kullanılır.

EVDE DOĞAL YÖNTEMLER!

-Hatmi kökü, çiçeği ve yaprağı kaynatılıp, suyu ile ağızda gargara yapılır.

- Meyan kökü: Gün içerisinde 2 ila 3 defa bir fincan bardağı su ile kaynatılıp içilir ise diş iltihabı ve plakların oluşumuna mani olur.

- At kuyruğu otu: 10 dk suda kaynatıldıktan sonra suyu ile gargara yapılır.

- Papatya çayı: 250 miligram sıcak su içerisine 2 ila 3 çay kaşığı papatya eklenir. Yemeklerden sonra suyu ile ağızda gargara yapılır.

- Su teresi diş iltihabına iyi gelir.

- Ahu dudu çiçeğini kaynatın ve suyu ile gargara yapın.

- Bal, sirke ve adaçayını karıştırıp kaynatın. Çıkan suyla gargara yapın.

- Adaçayını kaynatın ve suyu ile gargara yapın.

- Bir çay kaşığı ratanyayı 250 miligram kaynar su içerisine ekleyin ve demleyin. Demlemeniz ardından içebilir yada ağzınızda gargara yapabilirsiniz.

- Isırgan otunu kaynatın ve ağızda çalkalayın. Ardıç ile karıştırıldığında daha etkili sonuç veriyor.

2 çay kaşığı kuru naneyi 250 miligram kaynar suya ekleyin. Demlemenizin ardından içebilir veya da ağzınızda gargara yapabilirsiniz.

- Ay insafa çiçeğini kaynatın ve suyuyla gargara yapın. Beklenmeyen bir etki görüldüğünde kullanmayı bırakın.

-Nar suyu da diş iltihaplarına iyi gelmektedir.

Diş iltihabına iyi gelen bitkiler

Deniz tuzu : 1 bardak suya biraz deniz tuzu koyup, tuz çözülene kadar karıştırın. Bu karışımla gargara yapın. Bunu da günde 3 defa uygulayınız.

Yaban mersini suyu : Yaban mersini, c vitamini bakımından oldukça zengin bir meyvedir. Bunun suyu da tüketildiğinde ağızda iltihaba yol açan bakterileri temizlemekte yardımcı olacaktır. Her gün 2 yemek kaşığı yaban mersini suyunu ağızda gargara yapınız.

Poşet çay : Siyah poşet çay, diş eti iltihabında ağrıyı almak için kuvvetli bir ağrı kesicidir. 10-15 dakika demlediğiniz poşet çayın ılınmasını bekleyin ve daha sonra ağrı olan bölgeye poşeti koyarak 3-5 dakika arasında bekleyin.