El yapımı kemik taraklara büyük ilgi

Manda, sığır ve koç boynuzundan yapılan taraklar için kullanılan boynuzlar 5 ile 8 yıl arasında kurutulurken, yapım aşaması da bir o kadar da zor geçiyor. Tamamen el yapımı olan tarakların bir tanesini yaklaşık 2 günde yaptığını belirten Refa Gökbulak, "Atölyemizde son 10 yıldır kemik tarak üzerine üretim yapıyoruz. Kemik taraklar yine diğer el sanatları gibi asırlardır üretilen bir el sanatımızdır.