El yapımı kemik taraklara büyük ilgi
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki baston ustası Refa Gökbulak'ın kemikten ürettiği taraklar, saç sağlığı açısından büyük ilgi görüyor. Ahlat'ta yıllardır baston ustalığı yapan Refa Gökbulak; manda, koç ve sığır boynuzundan yapmış olduğu şifalı kemik taraklar da vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi çekiyor.
Manda, sığır ve koç boynuzundan yapılan taraklar için kullanılan boynuzlar 5 ile 8 yıl arasında kurutulurken, yapım aşaması da bir o kadar da zor geçiyor. Tamamen el yapımı olan tarakların bir tanesini yaklaşık 2 günde yaptığını belirten Refa Gökbulak, "Atölyemizde son 10 yıldır kemik tarak üzerine üretim yapıyoruz. Kemik taraklar yine diğer el sanatları gibi asırlardır üretilen bir el sanatımızdır.
Kemik tarak teknolojik gelişmelerin getirdiği nokta veya insanımızın farklı alanlara kayması sonucu tamamıyla üretimi durdurulan ve kesinlikle kullanılmayan bir tarak çeşidimizdi. Bizlerde bu sanat kaybolmasın diye üretimine başladık. 10 yıldır üretimi devam ediyor. Çok ciddi olumlu tepkiler alıyoruz.
Türkiye'nin her yerinden, hatta dünyanın birkaç yerinden bile sipariş alıyoruz. Kemik tabi hijyenik bir üründür. Kesinlikle mikrobu barındırmıyor. Tarağın kullanılmasının mantığı da budur. Atalarımızda gerek silah gerekse kılıç kabzalarında kemiği tercih etmişlerdir. Bizlerde taraklarımızın hemen hemen hepsini kemikten yapıyoruz" diye konuştu.