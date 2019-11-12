Günlük hayatta birçok kişinin sıkça karşılaştığı ağrılardan biri olan boyun ağrısının birçok sebebi vardır. Çoğu boyun problemi zaman içerisinde boyun omurlarının yıpranması sonucu gelişir. Boyun tutulması ise, her yaş insanlar arasında yaygın görülen bir rahatsızlıktır. Hareketlerinizi büyük ölçüde kısıtlayan bu rahatsızlık, hiç beklemediğiniz bir anda ortaya çıkabilir. Boyun tutulması bir çok insanın hayatında en az bir kere karşılaştığı bir durumdur. Bu kaslarda spazm anlamına gelir. Kaslar hareketi sağlayabilmek için kasılır ve gevşer. Peki, Boyun ağrısı ve tutulması neden olur? Nasıl geçer? Evde doğal yöntemler!

BOYUN AĞRISI EVDE DOĞAL YÖNTEMLER!

Zeytin, nane, lavanta, fesleğen yağlarından hazırlanan karışım boyna masaj yaparak sürülmelidir. Ardından masaj yapılan bölgeye, ütü ile ısıtılan temiz bir havlu koyulmalıdır. Uzakdoğu'da sıklıkla kullanılan akupunktur da boyun ağrısına iyi gelen doğal yöntemlerden biridir. Vücudun belli sinir noktalarına batırılan akupunktur iğnelerinin kan ve lenf dolaşımını iyileştirme özelliği vardır.

BOYUN AĞRISI NEDEN OLUR?

Genellikle boyun problemi zaman içerisinde boyun omurlarının yıpranması sonucu gelişir. Başlangıçta bu küçük yaralanmalar ağrısızdır. Ancak zamanla tekrarlayan travmalar sonucunda boyun ağrısı gelişir. Doktorlar, bazen omurgadaki bu dejeneratif değişikliklere spondiloz derler. Spondiloz omurgadaki kemik ve yumuşak dokuyu etkileyebilir. Ancak bilinmesi gerekli en önemli nokta spondilozun yaşlanmanın normal bir sonucu olduğudur. Normal yaşlanma süreci diskteki dejeneratif değişiklikleri içerir. Tekrarlayan stres ve gerilmeler diski oluşturan bağ dokusunu zayıflatır. Zamanla diskin merkezindeki nukleus kuruyup şok emici özelliğini kaybeder.

Annulusta da küçük yırtıklar oluşur. Ağır ve tekrarlayıcı eğilme, dönme, kaldırma hareketleri sonrasında diskin üzerine fazladan bir baskı oluşabilir. Eğer bu basınç çok fazla olursa annulus yırtılabilir. Yırtık oluştuğunda nukleus dışarı doğru taşar. Buna fıtık adı verilir. Normalde günlük aktiviteler sırasında annulus üzerinde basınç oluşur ve genelde bu annulusta belirgin zarar oluşturmaz. Ancak annulus yaşlandıkça gevrekleşir ve yırtılır. Yırtık nedbe dokusu ile iyileşir. Zamanla annulus zayıflar ve disk annulus yırtığından dışarıya taşar.Omurga yaşlandıkça kemik ve yumuşak dokuda birçok değişiklik olur. Disk su içeriğini kaybeder, çökmeye başlar ve omurlar arasındaki disk mesafesi daralır. Yüklenme sonrası basınç artışı faset eklemleri rahatsız edip inflamasyona yol açar ve faset eklemler genişlemeye başlar. Genişleyen fasetler yanından geçip kola giden sinir kökünü sıkıştırır.



BOYUN TUTULMASI NEDİR?

Boyun tutulması bir çok insanın hayatında en az bir kere karşılaştığı bir durumdur. Bu kaslarda spazm anlamına gelir. Kaslar hareketi sağlayabilmek için kasılır ve gevşer. Normalin dışında kasılma olduğunda bu ağrılı bir spazma dönüşür. Kaslar lif liftir. Lifler birbirinin içine girip birbirleriyle anahtar kilit gibi kilitlenir. Kaslar belli bir pozisyonda belli bir süre kalırsa o kasılmış kaslar ayrılamaz ve birbirlerine neredeyse yapışır gibi olurlar. Buna boyun tutulması denir.

BOYUN TUTULMASI NASIL GEÇER?

Öncelikle boyun bölgesini soğuktan korumak gerekir. Sıcak havlu, boğazlı kazak vb. Boynunuza ellerinizle hafif masajlar yaparak rahatlama sağlayabilirsiniz. Sıcak bir havlu kaslarınızı rahatlatır. Kas gevşetici kremler yahut ilaçları doktor tavsiyesi ile kullanabilir. Boyun egzersizleri yapabilirsiniz. Bilgisayar başındayken ya da masa başı işindeyken boyun yastıklarını destek amaçlı kullnamak fayda sağlayabilir. Bu yöntemlerle 2 gün içinde boyun tutulması geçmiyorsa bir doktora başvurmanızda fayda vardır.