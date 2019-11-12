Günlük hayatta, özellikle yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerin başında üzüm geliyor. Üzümler, Güney Avrupa, Afrika, Avustralya ve Kuzey ve Güney Amerika dahil, dünya genelinde ılıman iklimlerde yetiştirilir. ABD'de yetişen üzümlerin çoğunluğu Kaliforniya'dandır. Üzümün, yüksek besleyici ve antioksidan içerikleri nedeniyle sağlığa birçok faydası vardır.