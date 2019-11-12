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  • 12.11.2019 13:40
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 13:40

Salkım salkım mucize! İşte ün bilinmeyen faydaları

yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinin başında gelirken, birçok eski uygarlık tarafından da farklı yiyecek ve içecek yapımlarında da kullanılmıştır. Yeşil, kırmızı ve sarı renkli olan çeşitleri bulunan üzüm içeriğindeki bileşenler sayesinde sağlığa iyi geliyor.

Günlük hayatta, özellikle yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerin başında üzüm geliyor. Üzümler, Güney Avrupa, Afrika, Avustralya ve Kuzey ve Güney Amerika dahil, dünya genelinde ılıman iklimlerde yetiştirilir. ABD'de yetişen üzümlerin çoğunluğu Kaliforniya'dandır. Üzümün, yüksek besleyici ve antioksidan içerikleri nedeniyle sağlığa birçok faydası vardır.

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