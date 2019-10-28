Körlük kabus olmaktan çıkıyor! Mucize Türk Osman Kibar dünyayı iyileştiriyor

ABD'deki dahi Türk Osman Kibar açıklıyor: Retina yıpranmasını onaran formül ürettik.
İlacı enjekte edip körlüğe neden olan hücreyi iyileştirdik.
'GÖZ'ÜMÜZ AYDIN
ABD'de tıp dünyasında çığır açan Türk Mucit Osman Kibar, 9 farklı hastalığa çare bulduklarını bunlardan birinin de körlük olduğunu açıkladı. Kibar, gözün arkasında ve retinada oluşan hasarlar nedeniyle özellikle yaş ilerledikçe körlük meydana geldiğini anlattı. Bunun için birçok deney yaptıklarını belirterek, "Körlüğe neden olan maküler dejenerasyon için ilaç ürettik" açıklamasını yaptı. "Makula dejenerasyonunun genellikle ilerlemiş yaşa ve genetik faktörlere bağlı olduğu, ancak; hipertansiyon, sigara kullanımı, şişmanlık, yüksek seyreden kolesterol ve kan yağları olanlarda, aşırı güneş ışınlarına maruz kalanlarda daha sık görüldüğü" hatırlatıldı. Kibar, diğer hastalıklarda olduğu gibi körlükte de "Kök hücreleri istediğimiz zaman harekete geçirip dokunun sağlığını geri getirmeyi sağlıyoruz" dedi. İlacın enjekte edildiğini belirten Kibar, "Deneyimizde gözün kenarına iğne yapılan hayvanlar, yeniden görmeye başladı. Yani körlüğü geri çevirebiliyoruz" dedi. Kibar, ürettikleri bütün ilaçların doğal olduğunu belirterek, losyon, krem, hap ve enjeksiyon olarak hastalara uygulandığını, hastalıklı bölgeye nokta atışı yapıldığını kaydetti.
DÜNYAYI TEDAVİ ETMEK İSTİYOR
ABD'nin San Diego kentindeki Samumed binasında, 500'e yakın kişi görev yapıyor. Samu bir Japon Zen kavramı olarak biliniyor. "Aktivite içindeki meditasyon" demek. Medical tıbbi anlamı taşıyor. Şirket, yaşlanmanın ve hastalıkların biyolojisi üzerine çalışıyor. Samumed'te çok müthiş kariyerleri olan insanlar bulunduğunu belirten Kibar, "Hepimiz elbette para kazanmak istiyoruz, ama asıl hedefimiz insanlara 'Allah Samumed'ten razı olsun' dedirtebilmek. Bunu yaparsanız para zaten kendiliğinden gelir. Bizim nihai hedefimiz sadece hastalıkları önlemek değil, insanların sağlıklı ve verimli bir yaşam sürebilmelerini de sağlayabilmek. İnsanları yaşları kaç olursa olsun, en sağlıklı dönemlerine geri getirmek istiyoruz. İşte o zaman bütün nüfus bizim müşterimiz olur" diyor...
Her gün 08.00 gibi işe gittiğini belirten Kibar, "Ne olursa olsun 18.00'de eve dönüyorum. 18-20.00 arası iş yok, telefon yok, bilgisayar yok. O iki saat çocuklarımın. 4 çocuğum var, 4'ü de küçük, o yüzden çok eğleniyoruz!" diyor...
YARIN: SÜRÜNDÜREN HASTALIK ROMATİZMA
MUCİZE TÜRK OSMAN KİBAR DÜNYAYI İYİLEŞTİRİYOR-4
İlacı enjekte edip körlüğe neden olan hücreyi iyileştirdik.
'GÖZ'ÜMÜZ AYDIN
ABD'de tıp dünyasında çığır açan Türk Mucit Osman Kibar, 9 farklı hastalığa çare bulduklarını bunlardan birinin de körlük olduğunu açıkladı. Kibar, gözün arkasında ve retinada oluşan hasarlar nedeniyle özellikle yaş ilerledikçe körlük meydana geldiğini anlattı. Bunun için birçok deney yaptıklarını belirterek, "Körlüğe neden olan maküler dejenerasyon için ilaç ürettik" açıklamasını yaptı. "Makula dejenerasyonunun genellikle ilerlemiş yaşa ve genetik faktörlere bağlı olduğu, ancak; hipertansiyon, sigara kullanımı, şişmanlık, yüksek seyreden kolesterol ve kan yağları olanlarda, aşırı güneş ışınlarına maruz kalanlarda daha sık görüldüğü" hatırlatıldı. Kibar, diğer hastalıklarda olduğu gibi körlükte de "Kök hücreleri istediğimiz zaman harekete geçirip dokunun sağlığını geri getirmeyi sağlıyoruz" dedi. İlacın enjekte edildiğini belirten Kibar, "Deneyimizde gözün kenarına iğne yapılan hayvanlar, yeniden görmeye başladı. Yani körlüğü geri çevirebiliyoruz" dedi. Kibar, ürettikleri bütün ilaçların doğal olduğunu belirterek, losyon, krem, hap ve enjeksiyon olarak hastalara uygulandığını, hastalıklı bölgeye nokta atışı yapıldığını kaydetti.
DÜNYAYI TEDAVİ ETMEK İSTİYOR
ABD'nin San Diego kentindeki Samumed binasında, 500'e yakın kişi görev yapıyor. Samu bir Japon Zen kavramı olarak biliniyor. "Aktivite içindeki meditasyon" demek. Medical tıbbi anlamı taşıyor. Şirket, yaşlanmanın ve hastalıkların biyolojisi üzerine çalışıyor. Samumed'te çok müthiş kariyerleri olan insanlar bulunduğunu belirten Kibar, "Hepimiz elbette para kazanmak istiyoruz, ama asıl hedefimiz insanlara 'Allah Samumed'ten razı olsun' dedirtebilmek. Bunu yaparsanız para zaten kendiliğinden gelir. Bizim nihai hedefimiz sadece hastalıkları önlemek değil, insanların sağlıklı ve verimli bir yaşam sürebilmelerini de sağlayabilmek. İnsanları yaşları kaç olursa olsun, en sağlıklı dönemlerine geri getirmek istiyoruz. İşte o zaman bütün nüfus bizim müşterimiz olur" diyor...
Her gün 08.00 gibi işe gittiğini belirten Kibar, "Ne olursa olsun 18.00'de eve dönüyorum. 18-20.00 arası iş yok, telefon yok, bilgisayar yok. O iki saat çocuklarımın. 4 çocuğum var, 4'ü de küçük, o yüzden çok eğleniyoruz!" diyor...
YARIN: SÜRÜNDÜREN HASTALIK ROMATİZMA
MUCİZE TÜRK OSMAN KİBAR DÜNYAYI İYİLEŞTİRİYOR-4
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