Girişimci Osman Kibar, Türkiye'nin göğsünü kabarttı. ABD'de kurduğu Samumed firması ile felçten kansere, körlükten demansa kadar pek çok hastalığı iyileştirmeyi başardı. Hatta 15 gün ömür biçilen pankreas hastası kadını ayağa kaldırdı. İşte dünyanın konuştuğu dahi Türk Osman Kibar, Alzheimer'ı da tedavi ettiğini açıkladı. Bilim dünyasının çare bulamadığı bu hastalığı tek hapla iyileştirdiklerini vurguladı:
GERİYE DÖNÜYOR
"Alzheimer yüzyılın hastalığı ancak biz bunu da çözdük. Alzheimer'la ilgili bir hap geliştirdik. Bu ilacı günde bir tane alıyorsunuz. Kişinin hafızası geri geldiği gibi daha bile iyi oluyor. Hatta biri sormuştu "Bu ilaç bizi daha zeki yapar mı?" diye... 20'sinde sağlığımızın en üst düzeyindeyken neysek, bu ilaçla o aşamaya geri getirebiliyoruz. Ama 20'sinde zekanız neyse, yine o!
FORMÜLLER BLAKE'E EMANET
Kibar ile şirketinin üzerinde çalıştığı projeleri çok sayıda ülkenin ele geçirmek istediği belirtiliyor. Dahi Türk, kendi güvenlik önlemi de aldığını söylüyor: Projelerimizi çaldırmamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Chief Information Officer yani Bilgiden Sorumlu Genel Müdürümüz eski bir CIA çalışanı; Blake Mobley. Uzmanlığı da karşı casusluk istihbaratı ve 'büyük veri' analiz...
YAŞLANMAYI DURDURDUK
Osman Kibar, yaşlanmanın önüne geçtiklerini de açıkladı. Hatta artık kemik ve kıkırdak yapabildiklerini anlattı: Sentetik ilaç moleküllerini vücutta istediğimiz dokuya ulaştırıyoruz. Bu kapsamda kıkırdak dokuyu yenileyen enjeksiyonumuz var. Bugüne kadar dizde, kalçada, dirsekte, sırtımızdaki eklemlerde uyguladık. Hepsinde iyi sonuç aldık. Başka bir çalışmamız kemikleri kasa bağlayan tendonlarla ilgili. Bu da bir losyon. Günde bir kere bu losyonu sürüyorsunuz, tendondaki zedelenmeyi geri getiriyor.
İŞTE O EKİP
Kibar'ın ABD'de kurduğu Samumed adlı şirketinde her ülkeden onlarca kişi çalışıyor. Onlar arasında Cevdet Şamikoğlu ile Yusuf Yazıcı da var.
YARIN: KELLİK SORUNUNU DA ÇÖZDÜ?
MUCİZE TÜRK OSMAN KİBAR DÜNYAYI İYİLEŞTİRİYOR-2
GERİYE DÖNÜYOR
"Alzheimer yüzyılın hastalığı ancak biz bunu da çözdük. Alzheimer'la ilgili bir hap geliştirdik. Bu ilacı günde bir tane alıyorsunuz. Kişinin hafızası geri geldiği gibi daha bile iyi oluyor. Hatta biri sormuştu "Bu ilaç bizi daha zeki yapar mı?" diye... 20'sinde sağlığımızın en üst düzeyindeyken neysek, bu ilaçla o aşamaya geri getirebiliyoruz. Ama 20'sinde zekanız neyse, yine o!
FORMÜLLER BLAKE'E EMANET
Kibar ile şirketinin üzerinde çalıştığı projeleri çok sayıda ülkenin ele geçirmek istediği belirtiliyor. Dahi Türk, kendi güvenlik önlemi de aldığını söylüyor: Projelerimizi çaldırmamak için tedbirlerimizi alıyoruz. Chief Information Officer yani Bilgiden Sorumlu Genel Müdürümüz eski bir CIA çalışanı; Blake Mobley. Uzmanlığı da karşı casusluk istihbaratı ve 'büyük veri' analiz...
YAŞLANMAYI DURDURDUK
Osman Kibar, yaşlanmanın önüne geçtiklerini de açıkladı. Hatta artık kemik ve kıkırdak yapabildiklerini anlattı: Sentetik ilaç moleküllerini vücutta istediğimiz dokuya ulaştırıyoruz. Bu kapsamda kıkırdak dokuyu yenileyen enjeksiyonumuz var. Bugüne kadar dizde, kalçada, dirsekte, sırtımızdaki eklemlerde uyguladık. Hepsinde iyi sonuç aldık. Başka bir çalışmamız kemikleri kasa bağlayan tendonlarla ilgili. Bu da bir losyon. Günde bir kere bu losyonu sürüyorsunuz, tendondaki zedelenmeyi geri getiriyor.
İŞTE O EKİP
Kibar'ın ABD'de kurduğu Samumed adlı şirketinde her ülkeden onlarca kişi çalışıyor. Onlar arasında Cevdet Şamikoğlu ile Yusuf Yazıcı da var.
YARIN: KELLİK SORUNUNU DA ÇÖZDÜ?
MUCİZE TÜRK OSMAN KİBAR DÜNYAYI İYİLEŞTİRİYOR-2
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.