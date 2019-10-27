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Kellik tarih oluyor! Mucize Türk dünyayı iyileştiriyor

Mucize Türk , kelliğin tarihe karışacağını söyledi. ABD’de gündem olan Kibar, “Kellik ilacı gelecek yıl veya en geç 2021’de ’dan onay alır” dedi.



Türk girişimci Osman Kibar'ın son derece özel bir başarı öyküsü var. İzmir'den başlayıp San Diego'ya uzanan bu inanılmaz kararlar, şimdi birçok hastalığın tedavisi olarak karşımıza çıkacak. Kibar'ın şirketi Samumed'in şu anda 8 projesi var. Bunlar kellik, kıkırdak yıpranması, Alzheimer, kanser, akciğer, sedef hastalığı, tendonlar ve sırttaki kemik hasarlarını hedefliyor. Kellik konusunda çok önemli adımlar atıldı. Milyarlarca kişinin sorunu haline gelen kellik, artık bir sorun olmaktan çıkacak.

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