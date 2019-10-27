girişimci Osman Kibar'ın son derece özel bir başarı öyküsü var. İzmir'den başlayıp San Diego'ya uzanan bu inanılmaz kararlar, şimdi birçok hastalığın tedavisi olarak karşımıza çıkacak. Kibar'ın şirketi Samumed'in şu anda 8 projesi var. Bunlar kellik, kıkırdak yıpranması, Alzheimer, kanser, akciğer, sedef hastalığı, tendonlar ve sırttaki kemik hasarlarını hedefliyor. Kellik konusunda çok önemli adımlar atıldı. Milyarlarca kişinin sorunu haline gelen kellik, artık bir sorun olmaktan çıkacak.