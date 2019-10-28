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Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! İşte kansere neden olan besinler

Kansere neden olan birçok besinin aslında her gün tüketildiği ortaya çıktı. Uzmanlar insanların her gün severek tükettiği besinlerden bir çoğunun kansere yol açtığını belirtildi. Amerikalı biyokimyacı Dr.T.Colin Campbell, sütün içerisinde bulunan kazein maddesinin, kanserojen olduğunu belirterek, sütün, tüketmekte olduğumuz en zararlı gıdalardan biri olduğunu söyledi. Kanserle mücadelede eden vücudun direncine katkı vermek yerine kanserojen maddeleri vücuda yayan besinler sizler için açıklandı. Kansere neden olan besinler hangileri? sorusunun cevabı uzmanlar tarafından yanıtlandı. Hangi gıdalar kansere neden oluyor? İşte kansere sebep olan sağlıksız o besinler...

28.10.2019 08:09 - Son Güncelleme: 28.10.2019 08:09
Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! İşte kansere neden olan besinler

Amerikalı biyokimyacı Dr.T.Colin Campbell, Çin Tıp Akademisi, Cornell Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmayla, tüm ezberleri bozdu.

Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! İşte kansere neden olan besinler

Sütün tükettiğimiz en zararlı gıdalardan biri olduğunu söyleyen Campbell, araştırma sona erdiğinde, sütün içerisinde bulunan 'kazein'in, ciddi bir kanserojen madde olduğunu kanıtladı.

Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! İşte kansere neden olan besinler

Araştırması, süt ticaretiyle uğraşanlar tarafından tepki çeken Campbell, "Kazein bugüne kadar kanserle ilişkisi en kuvvetli olan maddelerden biri" diyerek, 'kazein'in vücutta çok yavaş parçalandığına ve parçalanırken vücudun belirli yerlerine zarar verdiğini belirtti.

Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! İşte kansere neden olan besinler

Kazeinin parçalanmasından "casomorphin" denen madde açığa çıkar ve beyne etki eder. Bu da süt ve süt ürünlerine bağlılığı artırır. 'Casomorphin' denen bu madde, kana karıştığında vücutta eroin etkisi yaratır ve bu da ciddi süt bağımlılıklarına sebep olur.

Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! İşte kansere neden olan besinler

Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de, sütteki kalsiyum kemiklerimize iyi gelmediği, aksine kemik erimesine sebep olduğuydu. Kazein, bir inek sütünün yaklaşık yüzde 90'ını oluşturur ve bu hayvansal protein, vücudumuzda çok fazla asit üretimine sebep olur ve bu da zaman geçtikçe kemikleri eritir.

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