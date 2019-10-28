Yıllardır sağlıklı diye içiyoruz ama her damlasından kanser akıyor! İşte kansere neden olan besinler

Kansere neden olan birçok besinin aslında her gün tüketildiği ortaya çıktı. Uzmanlar insanların her gün severek tükettiği besinlerden bir çoğunun kansere yol açtığını belirtildi. Amerikalı biyokimyacı Dr.T.Colin Campbell, sütün içerisinde bulunan kazein maddesinin, kanserojen olduğunu belirterek, sütün, tüketmekte olduğumuz en zararlı gıdalardan biri olduğunu söyledi. Kanserle mücadelede eden vücudun direncine katkı vermek yerine kanserojen maddeleri vücuda yayan besinler sizler için açıklandı. Kansere neden olan besinler hangileri? sorusunun cevabı uzmanlar tarafından yanıtlandı. Hangi gıdalar kansere neden oluyor? İşte kansere sebep olan sağlıksız o besinler...

28.10.2019 08:09 - Son Güncelleme: 28.10.2019 08:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





