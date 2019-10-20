Bazı insanların mesafeli yaklaştığı kokoreç, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Diyetisyen Gülçin Işık, yüksek besin değerine sahip kokoreçin faydalarına değiniyor. Bol kolajen içeren bu yemeğin kas ve bağ dokusunu onardığını eklem ağrılarına iyi geldiğini söylüyor.



Kadınlarda kırışıklığı azaltan ve gençleştiren kokoreç, içerdiği Omega-3 sayesinde kalp hastalıklarından koruyor. A, D, E ve K vitaminlerinden zengin olduğundan gece körlüğü, kısırlık, ve diş çürükleri gibi hastalıkları önlüyor. Halsizlik ve güçsüzlüğü engelliyor. Kas kramplarını bitiriyor.



İŞTE BOTOKS YAPTIRAN ÜNLÜ İSİMLER







AJDA PEKKAN







MERYEM UZERLİ







EBRU ŞALLI







SEDA SAYAN





DENİZ AKKAYA







NURGÜL YEŞILÇAY

