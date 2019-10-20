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botoksu tahtından edecek! Gençleştiriyor...

Bazı insanların mesafeli yaklaştığı , içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Kısırlığı bitiren kokoreç, kadınları gençleştiriyor. Kırışıklık oluşumunu engelliyor. Vücuda güç veriyor.

Gençlik kokoreçte

Bazı insanların mesafeli yaklaştığı kokoreç, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Diyetisyen Gülçin Işık, yüksek besin değerine sahip in faydalarına değiniyor. Bol kolajen içeren bu yemeğin kas ve bağ dokusunu onardığını eklem ağrılarına iyi geldiğini söylüyor.

Kadınlarda kırışıklığı azaltan ve gençleştiren kokoreç, içerdiği Omega-3 sayesinde kalp hastalıklarından koruyor. A, D, E ve K vitaminlerinden zengin olduğundan gece körlüğü, kısırlık, ve diş çürükleri gibi hastalıkları önlüyor. Halsizlik ve güçsüzlüğü engelliyor. Kas kramplarını bitiriyor.

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