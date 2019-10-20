Bazı insanların mesafeli yaklaştığı kokoreç, içerdiği vitamin ve minerallerle sağlığı koruyor. Diyetisyen Gülçin Işık, yüksek besin değerine sahip kokoreçin faydalarına değiniyor. Bol kolajen içeren bu yemeğin kas ve bağ dokusunu onardığını eklem ağrılarına iyi geldiğini söylüyor.
Kadınlarda kırışıklığı azaltan ve gençleştiren kokoreç, içerdiği Omega-3 sayesinde kalp hastalıklarından koruyor. A, D, E ve K vitaminlerinden zengin olduğundan gece körlüğü, kısırlık, ve diş çürükleri gibi hastalıkları önlüyor. Halsizlik ve güçsüzlüğü engelliyor. Kas kramplarını bitiriyor.
İŞTE BOTOKS YAPTIRAN ÜNLÜ İSİMLER
AJDA PEKKAN
MERYEM UZERLİ
EBRU ŞALLI
SEDA SAYAN
DENİZ AKKAYA
NURGÜL YEŞILÇAY
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.