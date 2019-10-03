Uzman Doktor Füsun Özkutucu, bu kez idrar yolu enfeksiyonları hakkında TAKVİM okurlarını bilgilendiriyor: İdrar yolu enfeksiyonlarının (İYE) nedeni vücudun dışındaki mikropların idrar yoluna girmesi ile oluşur. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülür. Bunun nedeni ise mesane ile üretra dediğimiz çöküş yolunun erkeklere göre olması, E. Coli adlı bakterinin dışkıda olması ve anüs (makat) ile idrar yolunun birbirine yakın olmasıdır.

İYE tedavi edilmediğinde daha ciddi olan böbrek enfeksiyonuna (pyelonefrit), böbreklerde abseye ve mikropların kana geçmesi ile hayati önemi olan septisemiye neden olabilir. Yine iyi tedavi edilmeyen İYE'ları ileride böbreklerin yapısında bozulma nedeni ile böbrek yetmezliğine neden olabilir. Yine sık geçirilen İYE'ları böbrek taşlarına neden olabilir.

Enfeksiyondan korunmak için öncelikle günde en az 2 litre su içilmelidir. İdrar uzun süre tutulmamalıdır. Özellikle kadınlarda tuvalet temizliği önden arkaya doğru yapılmalıdır. Tahriş gücü fazla acı ekşi gıdalar fazla tüketilmemeli, temizliği şüpheli deniz ve havuzlara girilmemeli, genel tuvaletlerde disposbl tuvalet koruyucu kullanılmalı, soğuk havalarda özellikle ayakları sıcak tutmak ve cinsel ilişki sonrası idrar yapılması, vajinal tampon ve pedlerin sık değiştirilmesi, iç çamaşırlarının pamuklu olması ve sık değiştirilmesi önerilir.

İdrar yolu enfeksiyonu tedavisinde öncelikle etken mikroorganizmaya yönelik Antimikrobik tedavi analjezik (Ağrı kesici) andispazmotik (düz kas gevşetici) ve antienflamatuar ilaçlar kullanılır. İdrar KAB (idrar kültür testi) yapılır. Şeker hastalarında ve gebelerde daha özenli tedavi gerekir.

Enfeksiyonlar tekrarlayabilir. Özellikle genital hijyene dikkat etmeyenlerde, şeker hastalarında gebelerde bağışıklık sistemi düşük olanlarda tekrarlama riski yüksektir. Bu hastalarda daha uzun süreli tedaviler gerekir. Ayrıca altta yatan bir malign (tümör) hastalık var mı diye araştırılır...

BİTKİ ÇAYI İÇİN

Beslenmeden ziyade günde en az 2 litre su içilmesi ve yapılan idrarın açık renk olması önerilir. Sağlıklı ve dengeli beslenmek, aşırı protein almamak fazla çay kahve içilmemesi bunun yerine bitki çayları içilmesi önerilir...

YARIN: BÖBREK VE DİYABET

UZM. DR. FÜSUN ÖZKUTUCU - BÖBREK SAĞLIĞININ ŞİFRESİ-2

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL