Uzman Doktor Füsun Özkutucu, böbrek sağlığı hakkında TAKVİM okurlarına önemli bilgiler veriyor: Böbrek hastalıklarının oluşma nedenlerinde; genetik faktörler, sık geçirilen idrar yolu enfeksiyonları, az su içme, proteinden aşırı zengin beslenme, şeker hastalığı ve hipertansiyon, obezite, sigara içmek, D vitamin yüksekliği vb. çok çeşitli nedenlerle böbrek hastalıkları gelişebilir. Kanın temizlenmesi sırasında mineral ve tuzlardan oluşan sert tortular, böbrek taşlarına neden olur. Gün içerisinde yetersiz sıvı alımı önemli bir etkendir. Yetersiz su içimi idrarla atılan maddelerin yoğunluğunu arttırır ve idrarı asidik hale getirir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görülür. Böbrek taşı ölümünde genetik faktörler önemlidir yine kişinin daha önce böbrek taşı düşürmesi de riski arttırır. Protein tuz ve şeker açısından zengin beslenme, taşa zemin hazırlayabilir. Obezlerde risk daha fazladır. Bazı ilaçlar diüretikler kal- siyum bazlı antiasidler çok sık idrar yolu enfeksiyonları, hiperparatroidi, uzun süre D vitamin ve kalsiyum takviyesi böbrek taşı yapabilir. Gün içerisinde yeterli sıvı tüketimi böbrek taşı oluşumunun engellenmesi bakımından ilk sırada yer almaktadır. Günlük idrar çıkımının üstünde su tüketilmesi gerekir. İdrar renginin berrak olması yeterli su tüketildiğinin işaretidir.

GÖREVLERİ HAYATİ

1-Vücudumuzda oluşan zararlı atık maddelerin idrar yolu ile atılmasını sağlar.

2-Vücudun sıvı-elektrolit dengesini düzenleyen temel organdır. 3-Vücut için hayati önemi olan asid-baz dengesini düzenler.

4-Böbrekler salgıladıkları maddeler ile tansiyonu dengeler.

5-Salgıladıkları eritropoetin hormonu ile kan yapımını uyarır.

6-Vücuda alınan D vitaminin kullanımını sağlayarak kemiklerin yapımını düzenler.

YOĞURT MUCİZE DEĞİL

Böbreği koruyan fesleğen, kereviz, elma, üzüm, nar ve karpuz tüketiminin artırılması ve B6 vitamin takviyeleri böbrek taşı oluşumunu önleyebilir. Yoğurt böbrek taşı önlenmesinde mucize besin değildir. Fazla yoğurt ve kalsiyumlu beslenmekte böbrek taşı riskini artırır.

YARIN: İDRAR YOLU ENFEKSİYONU

UZM. DR. FÜSUN ÖZKUTUCU - BÖBREK SAĞLIĞININ ŞİFRESİ -1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL