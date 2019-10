Fiziksel etkinlik, (hareket) bazı kanser türlerinden korunmada yardımcı oluyor. Yapılan araştırmalar; özellikle meme kanserinde yapılan egzersizin, hastalığın tekrar etme riskini azalttığını ortaya koyuyor. Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nden, Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Dyt. Tuba Kayan Tapan, spor ve beslenmenin önemini TAKVİM okurlarıyla paylaşıyor: Her gün düzenli egzersiz yapan kişilerde kanser riskinin çok düşük, ara sıra egzersiz yapanlarda orta derecede, hiç egzersiz yapmayanlar da ise prostat, testis ve kolon-rektum kanseri riskinin çok yüksek olduğunu göstermektedir. Kanser riskini azaltmada yaptığınız egzersizin düzenli olması ve devamlılığı çok önemlidir

KANSER VE BESLENME

İnsan yaşam süresini ve yaşamını tehdit eden; kalp hastalığı, kanser, şeker hastalığı gibi hastalıklar, kalıtımsal özellik ve yaşam biçimiyle yakından ilintilidir. İşte ve evde yüksek stres altında yaşayan bireylerin, yeterli ve dengeli beslenmelerine karşın, bazı vitamin ve minerallere (vitamin B1, riboflavin B2, niasin, B6, B12, C vitamini, folat, çinko ve selenyum gibi) gereksinimleri artar. Yüksek stres özellikle C vitaminin bedende yetersiz duruma gelmesine neden olur. B vitaminleri de depo edilmediklerinden stres durumunda bedenden kayıplara neden olur. C vitamininin en güçlü kaynakları olan; portakal, mandalina, greyfurt ve domates gibi yiyecekler, günün her öğününde yenmelidir. B vitamininden zengin olan, balık ve kuru baklagiller de her gün mutlaka yenmesi gereken besinlerdendir...

BU ÖNERİLERE KULAK VERIN

Günde en az beş porsiyon sebze veya meyve tüketin.

Probiyotik alımına dikkat edin.

Rafine tahıllar ve saf şeker yerine tam taneli tahıllar tercih edilmelidir.

Trans yağlardan uzak durulmalıdır.

Kilo kontrolünüzü sağlayın.

Kızartma, kavurma gibi pişirme yöntemleri yerine; haşlama, ızgara ve fırında pişirme yöntemleri tercih edin.

Sağlıklı kiloda kalmak için tükettiğiniz yiyecek ve içeceklerin miktarına dikkat edin

KAHVE VE ÇAYA DİKKAT

Çok miktarda kahve, çay, kola gibi kafeinli içecekler içildiğinde birey B grubu vitaminler, C vitamini, demir, kalsiyum, magnezyum ve çinko yönünden yetersiz duruma gelir. Bu içeceklerin miktarı azaltılarak yerine, ıhlamur, adaçayı, kuşburnu gibi doğal bitki çayları içilebilir...

UZM. DYT. TUBA KAYAN TAPAN - KANSERSİZ HAYATIN ŞİFRESİ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL