korkulurüyası prostatkanseri, 50'li yaşlardansonra ortaya çıkıyor.Yaklaşık olarak hertehdit ediyor. Durumböyle olunca, bu kansertürüne karşı erken teşhisve doğru tedavi büyükönem taşıyor.Çünkü erken evrede yakalanan hastalığın tedavisinde başarı şansı da artıyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Tunç Özdemir, prostat kanserinden korunma yöntemleri ve tedavisi hakkında bilgi veriyor. Sinsi karaktere sahip olan prostat kanseri, hastalık ancak ilerlediğinde belirti vermeye başlıyor. Bu nedenle özellikle ailesinde prostat kanseri hikayesi bulunanların, kilolu ve bel bölgesinde yağlanma olanların yılda bir kezmuayene olması gerekiyor.