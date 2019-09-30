Erkeklerin korkulu rüyası prostat kanseri, 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkıyor. Yaklaşık olarak her altı erkekten birini tehdit ediyor. Durum böyle olunca, bu kanser türüne karşı erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşıyor.
AİLENİZİN ESERİ
Çünkü erken evrede yakalanan hastalığın tedavisinde başarı şansı da artıyor. Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Üroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Tunç Özdemir, prostat kanserinden korunma yöntemleri ve tedavisi hakkında bilgi veriyor. Sinsi karaktere sahip olan prostat kanseri, hastalık ancak ilerlediğinde belirti vermeye başlıyor. Bu nedenle özellikle ailesinde prostat kanseri hikayesi bulunanların, kilolu ve bel bölgesinde yağlanma olanların yılda bir kez üroloji uzmanına muayene olması gerekiyor.
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