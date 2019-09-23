Kanser nasıl anlaşılır? En korkulan ve sonuçları en ağır olan hastalıklar arasında yer alan kanserin tedavisi merak ediliyor. Yakın tarihte Neslican Tay gibi genç bir insanın aramızdan ayrılması sonrasında dikkatleri üzerine çekiyor. Uzmanlar kanser hakkında bilgi vermeyi sürdürüyor. Vatandaşlar hastalık hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Kanser nasıl anlaşılır?

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