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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 16:39

nasıl anlaşılır? ? ?

'ın yüzünden genç yaşta hayatını kaybetmesi Türkiye'yi derinden üzdü. Bu durum insanların kanser hastalığına dikkatleri çekmesine neden oldu. Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık grubudur.

Kansere ne iyi gelir? Kanser nasıl anlaşılır?

Kanser nasıl anlaşılır? En korkulan ve sonuçları en ağır olan hastalıklar arasında yer alan kanserin tedavisi merak ediliyor. Yakın tarihte Neslican Tay gibi genç bir insanın aramızdan ayrılması sonrasında dikkatleri üzerine çekiyor. Uzmanlar kanser hakkında bilgi vermeyi sürdürüyor. Vatandaşlar hastalık hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte Kanser nasıl anlaşılır?

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