Seni unutmayacağız Neslican Tay

Türkiye, Neslican Tay'ı (21) kansere karşı verdiği örnek mücadeleyle tanıdı. Kanser nedeniyle 2018'de bir bacağını kaybeden Neslican yılmadı. "Bacağım yok ama enerjim var" diyerek ayağa kalktı. 3 kez yakalandığı kanseri yenmeyi başardı. Ancak hastalık 4. kez tekrarladı. Kanserle savaşıyla milyonların sevgisini kazanan Neslican, 15 Eylül'de İstanbul Bağcılar'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakımına kaldırıldı.
Milyonların kalbi Neslican için attı. Ancak genç kız, önceki akşam hayata gözlerini kapadı. Kahreden haber, sosyal medyayı yıktı. Milyonlar Neslican'ın acısını paylaştı. Tay'ın ailesi, gözyaşları içinde hastaneden cenazeyi aldı. Neslican'ın cenazesi, memleketi Rize'ye uğurlandı.
Dayı Ömer Yazıcı, bugün Rize'de toprağa verilecek olan Neslican'ın vasiyetini şu sözlerle açıkladı: "Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican son nefesine kadar savaştı. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak bizimle. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın kesilen bacağını hastanede bırakmadık, onu Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz. Bedenini bütünleştireceğiz orada."
ÜNLÜLERDEN NESLİCAN'A VEDA
Serenay Sarıkaya: Güzel Nesli... Mücadelen çok ama çok güzeldi... Hep var olacaksın...
Demet Akalın: Hep bir umut vardı. Nurlar içinde yat.
Demet Akbağ: Ahh güzel kız, ahh tatlı Neslican, güzel gözlerindeki ışıklar gibi aydınlık olsun yattığın yer.
Fazıl Say: Işıklar içinde uyu güzel Neslican Tay.
Başak Dizer: Çok insana umut oldun. Kenan Doğulu: Senin mücadelen hepimize ilham olmaya devam edecek.
Mine Tugay: Boğazım düğüm düğüm.
Nergis Kumbasar: Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Sibel Can: Sen bizim saçlarımız, sol bacağımız, acıyan kalbimiz olarak kalacaksın.
Mustafa Sandal: Melek yüzlü, nurlar içinde yat.
KULÜPLERDEN MESAJ
Neslican için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladı. Fenerbahçe, "Seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız. Huzur içinde uyu", Galatasaray "Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican", Beşiktaş ise "Mücadelen, umudun ve o güzel gülüşün hiç unutulmayacak" ifadelerini kullandı.
MÜCADELENİN NEFERİYDİ
Şarkıcı Haluk Levent, hastaneye giderek Neslican'ın ailesine başsağlığı diledi. Levent, "Hepimizin başı sağ olsun. O bu mücadelenin neferiydi. Çok üzgünüz" dedi.
ACI HABER SINIRLARI AŞTI
Brezilyalı model Paola Antonini, 2014'de geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybetti. Neslican'ın ölümü üzerine taziye mesajı verdi. Neslican için "Yaptığın güzel şeyler için teşekkürler. Sen eminim çok güzel bir yerdesin" dedi.
Milyonların kalbi Neslican için attı. Ancak genç kız, önceki akşam hayata gözlerini kapadı. Kahreden haber, sosyal medyayı yıktı. Milyonlar Neslican'ın acısını paylaştı. Tay'ın ailesi, gözyaşları içinde hastaneden cenazeyi aldı. Neslican'ın cenazesi, memleketi Rize'ye uğurlandı.
Dayı Ömer Yazıcı, bugün Rize'de toprağa verilecek olan Neslican'ın vasiyetini şu sözlerle açıkladı: "Neslican'ın bize bırakmış olduğu mücadelenin mirasını yaşatacağız. Neslican son nefesine kadar savaştı. Neslican'ın sadece bedenini kaybettik. Ruhu yaşayacak bizimle. Neslican'ın annesinin ve kendisinin istediği bir şey vardı. Biz iki sene evvel, Neslican'ın kesilen bacağını hastanede bırakmadık, onu Rize'de gömmüştük. Cenazesini de bacağının yanına defnedeceğiz. Bedenini bütünleştireceğiz orada."
ÜNLÜLERDEN NESLİCAN'A VEDA
Serenay Sarıkaya: Güzel Nesli... Mücadelen çok ama çok güzeldi... Hep var olacaksın...
Demet Akalın: Hep bir umut vardı. Nurlar içinde yat.
Demet Akbağ: Ahh güzel kız, ahh tatlı Neslican, güzel gözlerindeki ışıklar gibi aydınlık olsun yattığın yer.
Fazıl Say: Işıklar içinde uyu güzel Neslican Tay.
Başak Dizer: Çok insana umut oldun. Kenan Doğulu: Senin mücadelen hepimize ilham olmaya devam edecek.
Mine Tugay: Boğazım düğüm düğüm.
Nergis Kumbasar: Ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.
Sibel Can: Sen bizim saçlarımız, sol bacağımız, acıyan kalbimiz olarak kalacaksın.
Mustafa Sandal: Melek yüzlü, nurlar içinde yat.
KULÜPLERDEN MESAJ
Neslican için Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş başta olmak üzere Süper Lig kulüpleri başsağlığı mesajları yayınladı. Fenerbahçe, "Seni her zaman gülen yüzünle hatırlayacağız. Huzur içinde uyu", Galatasaray "Azmin geri kalanlara umut olacak Neslican", Beşiktaş ise "Mücadelen, umudun ve o güzel gülüşün hiç unutulmayacak" ifadelerini kullandı.
MÜCADELENİN NEFERİYDİ
Şarkıcı Haluk Levent, hastaneye giderek Neslican'ın ailesine başsağlığı diledi. Levent, "Hepimizin başı sağ olsun. O bu mücadelenin neferiydi. Çok üzgünüz" dedi.
ACI HABER SINIRLARI AŞTI
Brezilyalı model Paola Antonini, 2014'de geçirdiği kaza sonucu bir bacağını kaybetti. Neslican'ın ölümü üzerine taziye mesajı verdi. Neslican için "Yaptığın güzel şeyler için teşekkürler. Sen eminim çok güzel bir yerdesin" dedi.
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