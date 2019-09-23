Neslican Tay, kanser nedeniyle sol bacağını kaybetti. 3 defa kanseri yendi. Hastalığın 4. kez tekrarlamasına rağmen mücadelesine devam etti. Ancak geçtiğimiz Cuma günü yaşamını yitirdi. Milyonlara umut olan genç kız, dün vasiyeti üzerine sol bacağının yanına defnedildi. Baba Fahri Tay'ın kızının tabutuna son bakışı yüreklere işledi.
FOSYAL MEDYA!
Acılı baba, biricik kızını uğurlarken bazıları çekım derdindeydi: sosyal medya hastalığını yenemeyenler cep telefonları ile cenaze törenını görüntüledi.
HOŞÇAKAL NESLİCAN
Türkiye, dün kanserden yitirdiği Neslican'ına ağladı. Rize'de yaşayan Neslican Tay, 21 yaşındaydı. 2 yıl önce kanser olan ve hastalık nedeniyle sol bacağını kaybeden Neslican, mücadelesiyle milyonlara ulaştı. Üç kez kanseri yenmeyi başardı. Bu sırada üniversiteye hazırlanıp Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nü kazandı. Ancak hastalık 4. kez tekrarladı. 15 Eylül'de yoğun bakıma kaldırılan Neslican, Cuma akşamı saat 21.20'de hayata gözlerini kapadı. Genç kız için dün Rize'de cenaze töreni yapıldı. Taziyeleri kabul eden baba Fahri Tay, gözlerini kızının tabutundan bir an olsun ayırmadı. Neslican, vasiyeti üzerine kesilen sol bacağının yanına defnedilip dualarla sonsuzluğa uğurlandı.
Baba Fahri Tay
Neslican'ın arkadaşları cenazede gözyaşlarına boğuldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.