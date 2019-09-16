Kanserin düşmanı olan o besin herkesi şaşırttı! Kanser nedir, nasıl tedavi edilir?

Tümör büyüdükçe, çevresindeki dokuları uyararak büyümesini devam ettirir, kendisine besin ve oksijen sağlayacak kan damarlarının oluşturulmasını sağlar. Büyüyen tümör zamanla kendini çevreleyen dokulardan dışarı taşar ve yakınında bulunan organları işgal eder. Tümör büyüdükçe bazı kanser hücreleri kan veya lenf damarlarına geçer. Damarlarda dolaşan başıboş hücreler başka organlara giderek yerleşir, çoğalır ve yeni tümörler oluşturur.

Normal vücut hücrelerinin kanserleşmesi birçok etkene dayanır

Önlenemez sebepler:

Genetik miras, yani aileden gelen kanser özellikleri. İleri yaş vb. gibi

Çevreden kaynaklanan ve önlenebilir sebepler:

Radyasyona maruz kalmak

Çevrede bulunan kanser yapıcı kimyasallar

Sigara içmek

Alkol tüketmek

Fazla güneşte kalmak

Sağlıksız beslenmek

Obezite yani aşırı şişmanlık

Vücudun hareket azlığı yani egzersiz yapmamak

Bazı hormonların etkisi

Bazı virüslerin ve bakterilerin sebep olduğu enfeksiyonlar

Kronik enflamasyon

Sürekli baskılanmış bağışıklık sistemi