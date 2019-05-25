Beynin dostu kırmızı besinler

Antıoksidan deposu kırmızı ve mor renkli meyve sebzeler, hastalıklara savaş açıyor. Diyetisyen Pelin Altunsoy; böğürtlen, mürdüm eriği, yaban mersini, siyah kuş üzümü, kuru üzüm, kırmızı erik, nar, mor havuç, mor lahana, patlıcan, domates, elma, pancar, kırmızıbiber, çilek, frambuaz, kiraz, vişne ve siyah dutun iyileştirici etkisine dikkat çekiyor. "Bu besinler, kanserden korur. Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'dan korur. Görme problemlerinin önüne geçer. Özellikle vişne suyu, kas ağrılarını azaltır" diyor.