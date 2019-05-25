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Beynin dostu kırmızı besinler

Kırmızı ve mor renkli besinler, beyin hücrelerini besliyor. ’dan koruyor.

Dr. Kırmızı

Antıoksidan deposu kırmızı ve mor renkli meyve sebzeler, hastalıklara savaş açıyor. Diyetisyen Pelin Altunsoy; böğürtlen, mürdüm eriği, yaban mersini, siyah kuş üzümü, kuru üzüm, kırmızı erik, nar, mor , mor lahana, patlıcan, domates, elma, pancar, kırmızıbiber, çilek, frambuaz, , vişne ve siyah dutun iyileştirici etkisine dikkat çekiyor. "Bu besinler, kanserden korur. Hafızayı güçlendirir. 'dan korur. Görme problemlerinin önüne geçer. Özellikle vişne suyu, kas ağrılarını azaltır" diyor.

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