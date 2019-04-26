Vücut geliştirme ilaçları zararlı mı? Ülkemizde de özellikle yaz sezonunun gelmesiyle spor salonlarına olan ilgi artıyor. Bir çok kişinin bilinçsiz şekilde aldığı vücut geliştirme ilaçları beklenmedik sonuçları ortaya çıkarıyor.Uzmanlar tarafından açıklanan gerekçeler araştırılmaya başlandı. İşte Vücut geliştirme ilaçları zararlı mı? Kullanım şartları neler? Ölüm riski var mı? Merak edilen detaylar haberimizde... Eğitmenler protein tozunun doğru kullanıldığında zararlı olmadığını öne sürüyorlarken doktorlar protein tozu kullanımını önermiyorlar.

PROTEİN TOZU ZARARLI MI?

Son dönemde protein tozlarının insan sağlığı için kalıcı zararlar oluşturabileceğine yönelik iddialar, spora başlama düşüncesinde olan vatandaşların bu konuda bir kez daha düşünmesine neden oluyor.İlaçlar ve protein tozlarının birbirinden ayırt edilmesi gereken ürünler olduğunu belirten Fitness Eğitmeni Buğra Fidan, protein tozlarının insan vücuduna yönelik ciddi bir tehdidinin bulunmadığını söyledi. Protein tozlarının bir fabrikasyon ürün olduğunu, ancak bu ürünlerin en fazla gofret kadar zararlı olabileceğini ifade eden Fidan, "Toplulumuzda protein tozu hakkında olumsuz bir bilinçlenme var. Bu insanların spordan bir nebze de olsa uzaklaştırıyor. Protein tozu, sadece besin desteğinden ibaret bir şey. Öte yandan, tavsiye ederim de demiyorum, bu kişisel bir tercihtir. Ama kesinlikle zararlı değil. Protein tozu denilen şey, peynir altı suyudur. Yani bir süt ürünüdür. Kimyasal bir şey değil, doğal bir ürün. Bu yüzden ilaç değildir. Yanlış anlaşılan konu da bu, protein tozları, ilaçla karıştırılıyor. Kısırlık yapar gibi kanılar var. Protein tozları ile alakalı böyle bir durum söz konusu değil. Bu konuda ayırt edilmesi gereken şey, sporcuların kullandığı ilaçlar ile protein tozlarının farklı şeyler olduğudur. İlaç kullanımı, ancak bu işi meslek edinmiş insanlar için anlayış ile karşılanabilir. Çünkü bu işten para kazanıyorlar. Ancak ciddi zararları olan bir ürün. İlaç kullanımını tabi ki tavsiye etmiyoruz. Protein tozu, spor yapan kişiye sadece besin değeri konusunda bir kazanç sağlar. Görünüş olarak yalnızca uzun vadede ufak da olsa bir katkı sağlayabilir. Ancak ilaç ile mucizevi bir vücuda sahip olunabilir. Bununla birlikte ciddi riskleri ve zararları da vardır. İlaçları tabii ki önermiyoruz" şeklinde konuştu.



YUMURTA TOZDAN DAHA UCUZ VE SAĞLIKLI

Her besindeki protein miktarı farklı. Daha somut örnekleştirelim; 100 gramlık bir balık, tavuk ve hindi etinde 20 gram protein bulunuyor. Kırmızı etlerde daha farklı, 100 gram dana etinde 22, koyun etinde 16, pastırmada 30 gram protein bulunuyor. Ancak kaliteli proteini zahmetli ve maliyetli yemeklerde aramaya gerek yok. Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, yumurtanın en iyi protein deposu olduğunu söylüyor. Yapısında tamamı sindirilebilen yumurta aminoasit örtüsünün, anne sütüne oldukça yakın olduğunun altını çiziyor. 1 yumurtada 6 gram protein var. Sporcuların sabah kahvaltılarında en az 5 yumurta yemesi de ondan. Bitkisel yiyeceklerdeyse, 100 gram kuru fasulye ve mercimekte 20-25 gram protein bulunuyor. Ancak insan vücudu bitkisel proteinin tamamını kullanamazken hayvansal proteinlerin neredeyse tamamını kullanabiliyor. Ondan hayvansal besinler daha önemli...

CANAN KARATAY: PROTEİN TOZU PROTEİN DEĞİLDİR!

Prof. Dr. Canan Karatay protein tozları hakkında çok ciddi açıklamalarda bulundu. Karatay: "Protein tozları protein değildir. Adı toz bir kere, proteinlikten çıkmış, zehir haline gelmiştir. Protein toz haline getirildiği zaman işlenmiş oluyor, proteinle hiçbir alakası kalmıyor, içi trans yağ oluyor" dedi. Karatay: "En tehlikelisi sporculara 'adale yapacağım' diye verilen protein tozlarıdır. Trans yağ doludur. Bundan tamamen uzaklaşmak lazım. Hatta ithalini bile yasaklamak lazım. Çünkü trans yağlar vücudu geliştiriyor diye spor salonlarında sunuluyor." Spor yapan ve vücut geliştirmek isteyen sporculara bol bol hayvansal gıda tüketmelerini öneren Karatay "Protein tozu yerine bol bol yumurta, peynir, yoğurt tüketin" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Öz protein tozlarının yararlarından bahsetti

Amerika'da cerrahlık yapan dünyaca ünlü Prof. Dr. Mehmet Öz katıldığı TV programında protein tozlarının yararlarından bahsediyor. Öz: "Protein tozları insana enerji verir, iştah kontrolünde yardımcı olur, kan şekeri seviyesini kontrol eder ve etkisini de uzun süre devam ettirir" dedi. Öz: "Protein tozları sindirim sistemine daha hızlı dahil olarak daha yüksek bir emilim sağlar. Bir ölçek protein tozunda yaklaşık 25gram protein vardır ve bu, güne başlamak için oldukça uygundur" dedi.