Toprakta yetişen doğal besinler, mucize yaratıyor. İşlenmiş paketli gıdaların yanı sıra vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri barındıran meyve, sebze ve kuruyemişler, hastalıklara karşı koruyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, Alzheimer'dan kansere kadar binlerce hastalıkla mücadele eden şifa deposu besinleri sıralıyor:
- Sağlık
- 25.04.2019
- Gazete
Obezıteye yumurta kırın! Yumurta şifa dağıtıyor, cildi besleyip güzelleştiriyor
Kahvaltıların olmazsa olmazı yumurta, şifa dağıtıyor. Cildi besleyip güzelleştiriyor, obeziteden koruyor...
Toprakta yetişen doğal besinler, mucize yaratıyor. İşlenmiş paketli gıdaların yanı sıra vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri barındıran meyve, sebze ve kuruyemişler, hastalıklara karşı koruyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, Alzheimer'dan kansere kadar binlerce hastalıkla mücadele eden şifa deposu besinleri sıralıyor:
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