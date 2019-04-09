Geleneksel beslenme alışkanlıklarından uzaklaştıkça, kronik hastalıkların görülme sıklığı arttı. Kanser, diyabet, tansiyon, kolesterol ve kalp hastalıkları tüm dünyada milyonlarca insanı tehdit etmeye başladı. Ömrü kısaltan hastalıklardan diyabetle mücadelede tıbbi gelişmeler ne yazık ki sınıfta kaldı. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin doğru beslenmeyle iyileşeceğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı...
- Sağlık
- 09.04.2019
- Gazete
Diyabetin şifresi kırmızı! Uzmanlar uyardı: Her gün elma ve badem yiyin
İlaçlar, diyabete çare olmuyor. Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, hastalara ‘doğru besinleri tüketin’ uyarısı yapıyor. “Her gün elma ve badem yiyin” diyor.
Geleneksel beslenme alışkanlıklarından uzaklaştıkça, kronik hastalıkların görülme sıklığı arttı. Kanser, diyabet, tansiyon, kolesterol ve kalp hastalıkları tüm dünyada milyonlarca insanı tehdit etmeye başladı. Ömrü kısaltan hastalıklardan diyabetle mücadelede tıbbi gelişmeler ne yazık ki sınıfta kaldı. ABD'li Beslenme Uzmanı Dr. Mark Hyman, diyabetin doğru beslenmeyle iyileşeceğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı...
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