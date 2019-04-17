Toprakta yetişen besinler, mucize yaratıyor. İşlenmiş paketli gıdaların aksine vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri barındıran meyve, sebze ve kuruyemişler, hastalıklara karşı koruyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, Alzheimer'dan kansere kadar milyonlarca hastalıkla mücadele eden şifa deposu besinleri sıralıyor: