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hastalıklarının ilacı , zihin açıyor! İşte sağlığa faydalı besinler

hastalıklarının ilacı , zihin açıyor. Beyin hücrelerini güçlendirerek ’la savaşıyor. Günde bir adet yendiğinde, cildin kırışmasını ve yaşlanmasını engelliyor.

Toprakta yetişen besinler, mucize yaratıyor. İşlenmiş paketli gıdaların aksine vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri barındıran meyve, sebze ve kuruyemişler, hastalıklara karşı koruyor. ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, Alzheimer'dan kansere kadar milyonlarca hastalıkla mücadele eden şifa deposu besinleri sıralıyor:

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