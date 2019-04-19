Kansızlığı bitiren, vücuda güç veren keçiboynuzu diyabetten koruyor

Toprakta yetişen doğal besinler, mucize yaratıyor. İşlenmiş paketli gıdaların yanı sıra vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri barındıran meyve, sebze ve kuruyemişler, hastalıklara karşı koruyor. Kitapları tüm dünyada satış rekorları kıran ABD'li Diyetisyen Dr. David Grotto, Alzheimer'dan kansere kadar milyonlarca hastalıkla mücadele eden şifa deposu besinleri sıralıyor:



KANSERİ KOVAR

Bol miktarda C vitamini içeren karnabahar, vücuda güç veriyor. Lifli yapısı sayesinde bağırsakları güçlendiren bu sebze, saçlarda kepek oluşumunu engelliyor. Tırnakları güçlendiriyor ve kırılmalarını önlüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Kanserle savaşır. Yapılan araştırmalara göre karnabahar, meme kanserine karşı koruma sağlar. Akciğer kanserini önler. Prostat kanserinde kötü huylu hücrelerin yayılmasını engeller.

Düzenli tüketilmesi, romatizma ağrılarını hafifletir.



KOLESTEROL DÜŞMANI

Genellikle Akdeniz bölgesinde yetişen keçiboynuzu, lif ve protein içeriyor. Magnezyum ve demir deposu olan keçiboynuzu, sindirimi güçlendiriyor. İshal, kusma ve bulantı şikayetlerini azaltıyor. Süt ya da su gibi sıvılarla bir yemek kaşığı keçiboynuzu tozu içmek vücuda güç veriyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Yüksek kolesterolü düşürür. Kalp sağlığını korur.

Yağ yakımını hızlandırır. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

Kan şekerini dengeler. Diyabete yakalanma riskini azaltır.



ASTIMA KEKİK MUCİZESİ

Bir yemek kaşığı, bir elmayla aynı ölçüde antioksidan içeren kekik, vücuda kuvvet veriyor. Eski Yunanlıların vücutlarındaki ağrıları kesmek için kullandığı kekik, astım şikayetlerini azaltır. Diş ağrısını hafifletiyor. Zeytinyağı ve kekik birleşimi romatizma şikayetlerini azaltıyor. Öksürüğü hafifleten kekiğin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Kanserle savaşır. DNA hasarlarını giderir. Kötü hücrelerin yayılmasını engeller.

Anti bakteriyeldir. Enfeksiyonlarla mücadele eder.

Mide ülserinin neden olduğu şikayetleri azaltır.

BÖBREKLERE GÜÇ VERİR

Düşük kalorisi, zengin vitamin içeriği ile kereviz, hastalıklara savaş açıyor. A vitamini açısından zengin olan bu besin, kolesterolü düşürüyor. Kanseri önlüyor. Ruh sağlığını koruyan, uykusuzluğu bitiren ve romatizma ağrıları ile mücadele eden kereviz, kanı temizliyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

İdrar söktürücüdür. Böbrek hastalıklarını önler. nn BOL liflidir. Bağırsakların çalışmasını hızlandırır.

Kolesterolü düşürür. Kalbi korur.

Kansere karşı koruma sağlar. Özellikle meme kanserinin ilacıdır.

MIide yanmasını iyileştirir.

HAYAT KURTARAN BESİNLER 9

YARIN: BAĞIRSAKLARA KİMYON