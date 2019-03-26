Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte forma girmek isteyenler internette diyet listelerini araştırıyor. Bu bağlamda en popüler olanı ise Canan Karatay diyeti olarak öne çıkıyor. Canan Karatay diyeti yapanların çoğu bu diyet sayesinde 2 haftada 5 kilo verdiklerini bildiriyor. Canan Karatay diyeti ile bir ayda 8 kilo vermek garanti olarak niteleniyor. Canan Karatay diyetinin en önemli artısı ise verilen kiloların geri alınmamasıdır. Ayrıca haberimizde Pul biber diyeti ile ilgili de bilgiler verdik. Peki Pul biber diyeti nedir 3 günlük diyet listesi nasıl yapılır? İşte detaylar

Canan Karatay Diyetinde Yasak Olan Besinler :Ekmek ve diğer tahıl grubundan besinler, Beyaz şeker ve şeker içeren besinler, Karpuz, Kavun, Üzüm, İncir, Pirinç, Patates, Muz, Margarin, Ayçiçekyağı, Yapay tatlandırıcılar, Kavrulmuş kuruyemişler, Alkollü ve asitli içeçekler, Hazır meyveli yoğurtlar.

Canan Karatay diyetinde neler yenebilir : Et, balık, yumurta, Tereyağı, Zeytinyağı, Ayva, Erik, Kiraz, Elma, Armut, Şeftali, Çilek, Ceviz, Fındık, Badem, Fıstık, Bulgur, Maden suyu, Ayran, Yoğurt, Fındık yağı, Sebze çeşitleri ve bakliyatlar.

Canan Karatay'ın Bilimsel Gerçeklerle Kilo Vermenin ABC'si kitabındaki örnek diyet programı şu şekildedir:

Kahvaltı (08.00-09.00): İki adet yumurta (özgür tavukların doğal yumurtası) Suda haşlanarak rafadan ya da kayısı kıvamında hazırlanmış. Tereyağında peynirli omlet de yapılabilir. 8-10 adet tuzu alınmış yeşil ya da siyah zeytin, bir avuç içi kadar beyaz peynir, 4-5 adet gün kurusu kayısı, şekersiz bitki çayı, su ya da meyve çayı, Bir (ince belli) çay bardağı ceviz içi, ekmek yerine beyaz peynirle birlikte yenebilir. Cevizler mümkünse yeni kırılmış olmalıdır.

Öğle yemeği (13.00-14.00): Bir avuç içi kadar dana söğüş, bol salata ve zeytinyağlı fasulye. Salata olarak dilimlenmiş ya da rendelenmiş turp ve havuç veya mevsim salatası, doğal sirke, limon, az miktarda kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile hazırlanmalıdır. İçecek olarak bir su bardağı tuzsuz ayran, şekersiz bitki çayı ya da su.

Ara öğün/şart değil (15.00): Yarım su bardağı kadar ceviz

Şekersiz olarak sevdiğiniz herhangi bir çay ya da taze limonlu su

Akşam Yemeği (18.00-19.00) : Balık, yeşil soğan, roka ve turp

Salata bol miktarda hazırlanıp, içine, doğal sirke, limon, az miktarda

kristal kaya tuzu ve sızma zeytinyağı ile birlikte tane keten tohumu ilave

ederek hazırlanmalıdır. Akşam saat 19.00-20.00'den sonra meyve dâhil hiçbir şey yenilmemeli. Bol su, taze limon eklenmiş olarak içilebilir.

Mümkünse, yatmadan önce 30-40 dakika kadar yürüyüş yapmalı.

1 haftalık menü Canan Karatay Diyeti 1. Günü Kahvaltı Vakti:

2 tane yumurta (haşlanmış ya da gerçek tereyağı ile sahanda) olarak tüketebilirsiniz. 10 tane siyah veya yeşil zeytin tuzsuz, beyaz peynir. 4 adet kayısı kurusu (metabolizma hızlandırma etkisi olduğu için diyetin başlangıcında tüketmeniz'in faydası vardır) 1 bardak bitki çayı (şekersiz) 1 avuçta ceviz içi.

Öğle Yemeği Vakti: 2-3 kaşık dana söğüş, ile 1 tabak mevsim salata (zeytin yağlı ve az miktarda kaya tuzu ile hazırlanmış) olursa iyi olur. Zeytin yağlı fasulye ve 1 bardak tuzsuz ayran.

Akşam Vakti: Balık ve 1 porsiyon Salata (Yeşil soğan, turp ve limon, roka, az kaya tuzu ve sızma zeytin yağı ile keten tohumu ekleyebilirisiniz.)

Canan Karatay Diyeti 2. Günü Kahvaltı Vakti

2 tane yumurta (haşlanmış veya tereyağı ile birlikte sahanda pişirin), 10 tane siyah veya yeşil zeytin tuzsuz, beyaz peynir, 2-3 adet çarliston biber ile 5-6 tane çeri domates içecek olarak şekersiz çay yada süt, 1 avuç fındık tüketin.

Öğle Vakti: Zeytin yağlı barbunya veya 1 porsiyon etli sebze yemeği, Lahana veya karnabahar salatası tüketin. 1 bardak tuzsuz ayran veya yoğurt 1 kase.

Akşam Vakti: Balık (fırın, ızgara olarak veya buğulanmış şekilde) 1 porsiyon salata (yukarıda belirttiğimiz diğer salatalar gibi hazırlanacak)

Canan Karatay diyeti örnek menü sabah öğle akşam listesi

2 adet yumurta sahanda veya haşlanmış, Beyaz peynir ve 2-3 adet kırmızı biber, 1 bardak bitki çayı 10-15 tane Antep fıstığı.

Öğle Vakti: 3-4 adet ızgara yağsız köfte, 3-4 yemek kaşık zeytinyağlı fasulye 1 kase yoğurt veya 1 porsiyon salata, Bol su veya tuzsuz ayran için.

Akşam Vakti: 3-4 sap kuzu pirzola ve enginar (Zeytinyağlı olabilir) yanında da 1 porsiyon mevsim salata.

Canan Karatay Diyeti 4. Günü Kahvaltı Vakti

Tere yağlı peynirli 2 yumurtalı omlet tüketiyoruz. Yanında 8-10 tuzsuz zeytin ve az beyaz peynir ile salatalık, maydanoz, 1 bardak yeşil çay.

Öğle Yemeği Zamanı: Bir normal boy dana bonfile yada 3-4 parça kuzu pirzola, bir tabak zeytinyağlı pırasa (suyunu yememeye özen gösterin), 1 tam domates, 1 kase yoğurt, 1 tatlı kaşığı keten tohumu

Akşam Yemeği Vakti: 1 Porsiyon balık ızgara ve büyük 1 tabakta kırmızı soğan, roka, turp, havuç ve brüksel lahanasından oluşan salata tabağı yanına zeytinyağlı barbunya tüketin.

Canan Karatay Diyeti 5. Günü Kahvaltı Vakti

Tere yağda peynirli 2 tane yumurta ile bir omlet yapın. 8-10 zeytin tuzsuz, az beyaz peynir, maydanoz, salata ve 1 bardak yeşil çay (veya diğer sevilen bir bitki çaylarından tüketebilirsiniz).

Öğle Yemeği: Bir porsiyon şiş kebap bulgur pilavı olabilir. Pide tüketmeyin yanında bol yeşillikli 1 porsiyon yeşil salata ve bir kase yoğurt.

Akşam Yemeği: 1 porsiyon kuzu pirzola ile bol yeşillikli 1 porsiyon mevsim salata ve zeytinyağlı enginar yada dilerseniz yoğurtlu semizotu salatası da yiyebilirsiniz.

Canan Karatay Diyeti 6. Günü Kahvaltı Vakti

Pastırmalı sahanda yumurta veya peynirli bir ömlet tüketin. Az beyaz beynir ile 8-10 tuzsuz zeytin, maydanoz, salatalık yeşil çay (sevdiğiniz bir bitki çayınıda içebilirsiniz).

Öğle Yemeği Vakti: Normal boy dana bonfile ızgara ile bol yeşillikli salata, bir tatlı kaşığı kadar keten tohumu yağı ile tuzsuz ayran.

Akşam Yemeği Vakti: 1 porsiyon balık ızgara, domates, roka ile yeşil soğanlı salata tabağı, 2 kibrit kutusu kadar sade tahin helvası.

Canan Karatay Diyeti 7. Günü Kahvaltı Vakti

Pastırmalı sahanda yumurta tüketiyoruz. Alternatif olarak peynirli omlette yiyebilirsiniz. 8-10 zeytin tuzsuz, az beyaz beynir ile salatalık, maydanoz 1 bardak yeşil çay (yada diğer sevilen bir bitki çaylarını tüketebilirsiniz).

Öğle Yemeği Vakti: 1 porsiyon kuru fasulye yemeği ile 1 normal boyda dana bonfile ızgara yada biftek tüketiyoruz yanındada çoban salatası.

Akşam Yemeği Vakti: 1 porsiyon balık ızgara yanında bol roka, domates ve taze yeşil soğandan oluşan salata tabağı, közlenmiş taze kırmızı biber.

Pul biber diyeti nedir 3 günlük diyet listesi nasıl yapılır?

"Diyet süresince iştahınızı azaltmak ve kısa sürede doymak için oldukça önemli olan tahıl grupları kesinlikle beslenmenizde yer almalıdır. (Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar gibi…) Posa oranının oldukça yüksek olduğu tahıllı besinler, tokluk hissini arttırdığı gibi aynı zamanda konsantrasyonu ve motivasyonu da olumlu yönde etkiler.

PUL BİBER DİYETİNDE SU İÇMEK ÇOK ÖNEMLİ

Hayatımız için oldukça önemli olan su, diyet boyunca bol bol tüketilmelidir. Sindirim sisteminin düzenlenmesi için oldukça önemli olan su içmeyi, gün içerisinde unutuyorsanız telefonunuza alarmlar kurabilir veya ofisinizde masanıza ufak notlar yazabilirsiniz.

PUL BİBER DİYETİNİN VAZGEÇİLMEZLERİ: FINDIKLA-CEVİZLE FISTIK GİBİ OLUN!

Önemli bir diğer besin ise yağlı tohumlardır (Fındık, fıstık, susam, ceviz gibi…) Posa, vitamin ve mineral bakımından oldukça değerli olan yağlı tohumlar yemek yeme kontrolünüzü sağlayarak, tokluk hissinin oluşmasına yardımcı olur. Bu besini tüketirken yeteri miktarda tüketmeye özen göstermelisiniz. Gereğinden fazla miktarda tüketilmesi zayıflamaktan ziyade kilo almanıza sebep olabilir.

YUMURTAYLA METABOLİZMANI GAZLA

* Yemeklerinize pul biber ilave ediniz. Acı pul biber vücut sıcaklığınızı artırarak metabolizmanızın daha hızlı çalışmasına yardımcı olacaktır.

* Yumurta, biotin içeriğinden dolayı diyette metabolizmanızın artması açısından önemlidir.

* Yeterli ve dengeli protein tüketilmez ise metabolizma yavaşlayacaktır. Çünkü vücut proteini sindirmek için daha çok enerji harcamaktadır. Hem bitkisel hem de hayvansal kaynaklı proteinleri diyetlerinizde mutlaka yer vermelisiniz.

* Metabolizmanın bir diğer düşmanı da uzun süre aç kalmak; 2-3 saat aralıklı periyodlar ile mutlaka bir şeyler tüketiniz.

3 GÜNLÜK PUL BİBER DİYETİ LİSTESİ

1. GÜN:

Kahvaltı: 2 adet haşlanmış yumurta, 1 avuç kiraz domates + salatalık + yeşillik + biber +1 yemek kaşığı zeytinyağı ile

Ara: 1 elma (doğranmış) + 1 çay kaşığı tarçın + Beyaz çay-yeşil çay

Öğle: 150 gram ızgara/fırın/haşlama beyaz et. Salata; 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı + limon + sirke

Ara: 1 adet greyfurt suyu, 1 ceviz büyüklüğü kadar kök zencefil, yarım dal maydanoz, hepsini blenderdan geçirip tüketiniz.

Akşam: 1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat, 3-4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt, 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara: 1 su bardağı light süt – içerisinde kahve konularak da şekersiz/kremasız olarak tüketilebilir.

2. GÜN

Kahvaltı: 1 dilim peynir çeşitlerinden, 1 tam ceviz içi veya 5 adet fındık/badem, Domates + salatalık + yeşillik + biber, 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek.

Ara: 1 adet taze salatalık, 1 şeker kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 dilimlenmiş limon, 10-12 dal taze nane, 5-6 dal taze maydanoz

Öğle: 1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat, 3-4 yemek kaşığı kaymaksız yoğurt, 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek.

Ara: 1 adet kepekli fırın galetası, 1 su bardağı ayran/cacık- sulandırılmış (salatalık/nane vb eklenebilir.)

Akşam: 150 gram ızgara/fırın/haşlama kırmızı et, salata; 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı + limon + sirke.

Gece: 1 kase yoğurt+6-7 adet fındık/badem

3. GÜN

Kahvaltı: 1 tam yumurta + 1 yumurta akı + 1 tatlı kaşığı sıvıyağlı (ıspanak/kabak/pazı/domates/ mantar/brokoli vb ) sebzeli omlet+ 1 dilim tam buğday veya çavdarlı ekmek

Ara: 1 adet taze salatalık, 1 şeker kaşığı rendelenmiş zencefil, 1 dilimlenmiş limon, 10-12 dal taze nane, 5-6 dal taze maydanoz

Öğle: 1 kase unsuz çorba, salata+ 1 tatlı kaşığı sıvıyağ + limon + sirke

Ara: 1 porsiyon meyve – kaseye küp doğra + tarçın, salatalık - tuzsuz

Akşam: 5 adet yağsız pişirilmiş köfte, 1 tabak suyu süzülmüş sebze yemeği/zeytinyağlı/kuru bakliyat

Gece: 1 kase kaymaksız yoğurt + pul biber + limon

PUL BİBER DİYETİ YAPACAKLARA ÖNEMLİ NOT

Bireyin kilosuna ve sağlık durumuna göre besinlerin miktarları ve içerikleri değişkenlik gösterebilir. En doğru sonuç için mutlaka bir diyetisyenden yardım almaktır. Ağır kalp hastaları, tansiyon rahatsızlığı olan hastalar, yoğun kimyasal ilaç kullananlar, mide ülseri olanlar, kanamalı koliti olanlar, hamileler, emzirenler, kanser hastaları, reçeteli ilaç kullananlar, böbrek yetmezliği olanlar için sıkı diyetler önerilmez.