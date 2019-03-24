Dolaman mantarı internette en çok araştırılan konuların başında geliyor. Son dönemlerde dolaman mantarı toplamak isteyen vatandaşlar, şimdiden arazilere akın etmeye başladı. Şimdi birçok kişi dolaman mantırı nedir sorusuna yanıt arıyor. Peki, dolaman mantarının fiyatı ne kadar? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

DOLAMAN MANTARI NEDİR?

Keme, domalan, tombalak, topalak, geme, kumi bir çeşit mantarıdır. Mantar 6-10 · 5-6 cm çapında, küre şeklinde, üst kısım basık ve dalgalı, genellikle patates yumrusu şeklindedir. Yüzey genelde düz bazen pürüzlü, geniş oluklara ayrılmış, kırmızımsı-soluk kahverengi, bazen sarımsı veya gül rengindedir. Ekzoperidyum 1-2 mm kalınlıkta olup kolayca soyulur.

DOLAMAN MANTARI FİYATI NE KADAR?

Büyük ilgi gören ve afrodizyak özelliği olduğu belirtilen dolaman mantarını toplamak isteyen vatandaşlar, şimdiden arazilere akın etmeye başladı. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte ailecek arabalarla mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, topladıkları mantarı ya evde tüketiyor ya da semt pazarlarında kilosunu 80 TL'den satıyor.

TADI DİKKAT ÇEKİYOR

Görünümüyle patatesi andıran dolaman mantarı, tadıyla etten farksız bir lezzet sunuyor. Büyük bir bölümü ihracata giden mantar, toptancılar tarafından satın alınarak yurt dışına ihraç ediliyor.

Mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, topladıkları mantarı ya evde tüketiyor ya da semt pazarlarında kilosunu 80 TL'den satıyor.

Merkeze bağlı Kılbasan köyü sınırlarında bulunan Karadağ'ın etekleri dolaman toplayan vatandaşların akınına uğruyor. Karadağ'ın eteklerindeki ovada yediden yetmişe herkes dolaman arıyor. Yaklaşık 80 yıldır bu bölgede toplandığı belirtilen dolaman mantarı, Mart ayının sonları ile Nisan ayının sonuna kadar toplanıyor. Yağışların iyi olmasına bağlı olarak çıkan mantarın her yıl istenilen ölçüde çıkmıyor.