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  • 10.03.2019 09:15
  • Son Güncelleme: 10.03.2019 09:15

Diyet yaparken bunları asla yapmayın!

Hızlı kilo verme isteği yanlış diyet uygulamalarını da beraberinde getirebiliyor. Peki, diyet yaparken nelere dikkat edilmeli? Diyet yapanlar neleri yanlış biliyor? İşte diyet yaparken mutlaka dikkat etmeniz gereken püf noktaları...

Diyet yaparken bunları asla yapmayın!

DİYET YAPARKEN ASLA YAPILMAMASI GEREKENLER

Beslenme ve Diyet Kliniğinden Aysun İpek, "diyet yaparken asla yapılmaması gerekenler" hakkında bilgi verdi. İpek, "Yaz mevsiminin yaklaşması ile beraber hızla kilo verme telaşı bu dönemde ortaya çıkabilecek birçok beslenme hatasını da beraberinde götürmekte. Bu nedenle özellikle doğru bilgi eşliğinde yol almak bedensel ve zihinsel sağlığınız açısından sizi daha iyi hissettirecektir.

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