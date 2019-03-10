Diyet yaparken bunları asla yapmayın!

DİYET YAPARKEN ASLA YAPILMAMASI GEREKENLER

Beslenme ve Diyet Kliniğinden Aysun İpek, "diyet yaparken asla yapılmaması gerekenler" hakkında bilgi verdi. İpek, "Yaz mevsiminin yaklaşması ile beraber hızla kilo verme telaşı bu dönemde ortaya çıkabilecek birçok beslenme hatasını da beraberinde götürmekte. Bu nedenle özellikle doğru bilgi eşliğinde yol almak bedensel ve zihinsel sağlığınız açısından sizi daha iyi hissettirecektir.