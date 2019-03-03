Kahvaltıyı az ama öz yapmak oldukça önemli. Sabah erken saatlerinde sağlıklı bir kahvaltı yapmak sağlıklı bir vücut için en önemli kriterlerden biri. Kahvaltıyı atlamadan ve formunuzu da koruyacağınız pratik kahvaltı çeşitlerini dikkate alabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz Kalorisi düşük 10 kahvaltı önerisi…