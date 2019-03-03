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  • 03.03.2019 13:50
  • Son Güncelleme: 03.03.2019 13:50

en önemli öğünlerden biridir. Kahvaltıyı geçiştirmek yerine önemli besinleri ekleyerek tüketmek gün boyu zinde olmanızı sağlayacaktır. Kahvaltı hem doyurucu olsun hem de kalorisi düşük olsun diyorsanız sizler için önerilerimiz var.

Kahvaltıyı az ama öz yapmak oldukça önemli. Sabah erken saatlerinde sağlıklı bir kahvaltı yapmak sağlıklı bir vücut için en önemli kriterlerden biri. Kahvaltıyı atlamadan ve formunuzu da koruyacağınız pratik kahvaltı çeşitlerini dikkate alabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz Kalorisi düşük 10 kahvaltı önerisi…

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